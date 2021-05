Alla scoperta di 17 dimore storiche

La nuova associazione «Imprenditori per la Ville venete» aderisce alla Giornata nazionale delle dimore storiche italiane, aprendo i palazzi alle visite culturali e ospitando mostre e degustazioni. Domani, 17 ville venete private, sparse nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, saranno eccezionalmente aperte al pubblico, tra visite guidate e mostre espositive, nel rispetto delle norme anti-Covid. Sarà una giornata di rinascita, dopo tanti mesi di chiusura forzata, nella quale i proprietari delle dimore storiche, costruite tra il XVI e il XIX secolo metteranno a disposizione gli spazi delle proprie ville a coloro che vorranno visitarli e conoscere la loro storia. «La nostra associazione nasce con l’intento di salvaguardare il patrimonio delle Ville venete e di far conoscere al pubblico, anche a quello più giovane, il grande patrimonio storico e culturale che permea il nostro territorio. Un patrimonio troppo spesso dimenticato e lasciato al proprio destino», spiega Giampietro Zuliani, zimellese, vicepresidente degli «Imprenditori per le Ville venete». L’organizzazione di eventi come la Giornata in villa danno la possibilità ai proprietari di palazzi storici situati fuori dalle grandi città non solo di far conoscere la bellezza di un mondo passato, ma anche di tenere vivo e in attività un bene che altrimenti finirebbe in stato di abbandono. «Riteniamo, perciò, che questa sia un'ottima opportunità per le nuove generazioni per toccare con mano la storia del proprio territorio, della comunità locale e dell'economia, oltre che per conoscere e vedere realizzati i progetti di grandi architetti del passato», continua Zuliani. In provincia di Verona parteciperanno all'evento con proposte interessanti per i visitatori villa Cornaro, villa La Morosina, villino Morosini e villa Donà delle Rose (tutte a Santo Stefano di Zimella), villa Lavagnoli a San Gregorio di Veronella, Villa Grimani di Pressana, Villa Brà a Bonferraro, villa Pellegrini di Grezzana e il Castello di Bevilacqua. •. P.B.