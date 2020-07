Al Roveggio la classe dei fuoriclasse

Una classe «bomba» allo scientifico «Roveggio» di Cologna. Tra i 26 alunni della quinta A sono stati sei gli studenti che sono usciti con la votazione più elevata, 100/100. Di questi, ben tre (tutti maschi) hanno pure ottenuto la lode. È stato un anno difficile al liceo «Roveggio», così come nelle altre scuole. Sono stati sospesi tutti i progetti, tutte le lezioni in presenza, tutte le attività extrascolastiche che avrebbero dovuto consentire a studenti e professori di concludere degnamente un cammino lungo cinque anni. L'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto, anche se non ha impedito ai più bravi di studiare e di esprimersi all'esame di maturità al meglio delle proprie possibilità. Hanno ottenuto 100/100 Leonardo Longo, Edoardo Passarin e Clara Zoccolo. I superbravi che hanno strappato pure la lode sono stati Alessandro Andreetto, Francesco Bergamasco ed Edoardo Zugliani. Gli ultimi due sono grandi amici e partiranno a fine luglio – assieme ad un altro compagno di classe, Francesco Mirandola, - per un viaggio in InterRail tra Germania e Olanda. Alessandro Andreetto risiede ad Albaredo. Ha sostenuto l'esame di maturità lo scorso 20 giugno, partendo da un elaborato sull'Effetto Compton e sulla meccanica quantistica. «Ho raccontato alla commissione l'esperienza vissuta al Laboratorio di fisica nucleare di Legnaro, nel Padovano, dove ho compreso appieno quale fosse la mia strada», riferisce lo studente. Infatti Andreetto ha passato il test per entrare a Fisica a Padova lo scorso 28 maggio e sogna di diventare un professore di matematica e fisica «in grado di far appassionare gli alunni a queste due materie affasciananti, così come hanno fatto i miei docenti di liceo», riferisce. Intanto si rimbocca le maniche e lavora nei campi, raccogliendo patate, poi si concederà qualche giorno di vacanza in campeggio con gli amici. Francesco Bergamasco invece è di Cologna, abita a pochi passi dal liceo. Ha sostenuto l'orale nella stessa giornata di Andreetto, partendo da un'analisi del Circuito RC, ovvero di un circuito elettrico composto da una resistenza elettrica R e da un condensatore C, utilizzato anche per i pacemaker. È poi passato ai «fauves» francesi, alla Victorian Age inglese, fino ad arrivare a Pascoli. È iscritto ad Ingegneria biomedica a Padova, ma vorrebbe provare il test per Medicina il 3 settembre. «Mi piacerebbe fare la specializzazione in Chirurgia, ma credo che sceglierò la branca che più mi interessa gradualmente, durante il corso universitario», rivela. Edoardo Zugliani è il terzo studente della 5A ad aver conseguito la lode. Risiede a Santo Stefano di Zimella e ha superato l'esame di stato il 19 giugno. Ha portato un elaborato sui campi magnetici e sulla loro interazione con la materia. Ha spiegato la poesia «La primavera hitleriana» di Montale e la filosofia di Hannah Arendt, per poi passare a James Joyce e al Neoplasticismo in arte. «Durante il percorso scolastico ho avuto modo di svoglere uno stage da una pediatra e ho scoperto un ambito che stimola il mio interesse. Anche Zugliani proverà il test per entrare a Medicina il 3 settembre. Intanto però, come il compagno di InterRail Bergamasco, si è iscritto ad Ingegneria biomedica. L'unico 100 della classe di Scienze umane, la quinta C, è stato quello di Giulia Volpato. Gli studenti iscritti all'indirizzo di Scienze umane erano però soltanto 16. Volpato, studentessa di Lonigo, è molto soddisfatta del quinquennio delle superiori «perché mi ha permesso di approfondire materie come la psicologia, il diritto e l'economia politica che reputo davvero interessanti». L'anno scorso Volpato aveva partecipato ad un periodo di Erasmus a Lione, in Francia. «Ne ho parlato all'esame», ricorda «e ho spiegato in francese la Dichiarazione dei diritti dell'uomo». Pur essendo interessata alla facoltà di Scienze politiche, ha optato per Economia, «un percorso di studi più concreto e in grado di fornirmi sbocchi lavorativi immediati», sottolinea. In questo periodo fa la cameriera nei fine settimana per mettere via qualche soldo utile a pagare una breve vacanza estiva. •

Paola Bosaro