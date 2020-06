Aim punta ad acquisire la Lese

Vicenza punta gli occhi sulla discarica di Torretta di Legnago. Il giallo sulla perizia destinata a stabilire il valore delle quote di Lese, società partecipata dal Comune e dalla vicentina Sit che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti nell’impoianto della frazione, è stato finalmente svelato. Una lettera, inviata dal gruppo vicentino Aim (che controlla Sit) al sindaco Graziano Lorenzetti lo scorso gennaio ma emersa alla luce soltanto in questi giorni, svela l’obiettivo per cui la stessa Legnago servizi, lo scorso 22 aprile, ha affidato al commercialista legnaghese Massimo Venturato l’incarico da 38.500 euro per fissare il valore economico patrimoniale e dell’asset societario dell’azienda di via Pasubio. «Il Gruppo Aim», scrive Gianfranco Vivian, amministratore unico del gruppo vicentino Aim al sindaco Lorenzetti, «intende ridefinire la propria operatività nel settore dell’igiene ambientale, rimodulando gli obiettivi delle sue controllate attive nel ramo dei rifiuti». «In quest’ottica», prosegue la comunicazione dell’amministratore, «Aim Vicenza Spa sta valutando l’opportunità di acquisire ulteriori partecipazioni in società strategiche. In particolare ritiene di interesse l’eventuale acquisto dell’intera partecipazione nella Lese, di cui già detiene, tramite la sua società controllata (Sit, ndr), il 49 per cento del capitale sociale». Vivian conclude chiedendo direttamente all’amministrazione di Lorenzetti «se vi sia l’interesse a valutare un’eventuale cessione delle proprie azioni, pari al 51 per cento del capitale sociale, nelle forme e modi previsti per legge». La lettura di queste righe, che tra l’altro suffragano l’ipotesi di cedere le quote di Lese emersa in occasione del Consiglio dello scorso 21 maggio, ma non confermata dal sindaco Lorenzetti, ha fatto insorgere i gruppi di opposizione «Legnago futura» e «Per una città in comune», contrari alla vendita della società. Ad accendere ancora di più gli animi vi è il fatto che Vivian è vicepresidente regionale dell’Ancrel, l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali, sodalizio di cui Venturato, il professionista incaricato per la perizia, è presidente a livello regionale veneto. Pertanto le due civiche di centrosinistra, ieri mattina, hanno protocollato a Palazzo de’ Stefani la richiesta di convocare d’urgenza il consiglio comunale per affrontare questa scottante questione. La discussione si svolgerà, con ogni probabilità, il prossimo 30 giugno, in occasione della seduta per l’approvazione del bilancio consuntivo municipale. All’istanza rivolta al Presidente del consiglio comunale Paolo Longhi, i cinque consiglieri di opposizione hanno allegato copia della lettera di Vivian e un ordine del giorno con cui chiederanno a tutta l’assemblea civica di «impegnare il sindaco a dare mandato a Lese di ritirare l’incarico assegnato a Venturato, invitando il primo cittadino ad aprire la discussione politica con tutte le forze amministrative della città». L’obiettivo dei due gruppi, pertanto, è quello di riaprire un nuovo bando, «stavolta con la massima pubblicità e trasparenza possibile», scrivono, nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova valutazione delle quote e del patrimonio di Lese, evitandone comunque la cessione. «Senza le quote della Legnago Servizi», rimarca Diego Porfido, capogruppo di Legnago futura, «la città perderà di fatto il controllo sui rifiuti stoccati nel suo territorio». «Da molti mesi», prosegue Porfido, «circolano voci insistenti su una possibile fusione tra Amia, Sit, Agsm e Aim e il sindaco, nell’ultima seduta, oltre a non informarci sulla lettera ricevuta da Vivian, ha dichiarato che fra cinque o sei anni il valore di Lese sarà zero, e tutto ciò ci preoccupa». Interpellato sull’argomento, il sindaco Graziano Lorenzetti per il momento non risponde, riservandosi di farlo durante la seduta del consiglio comunale. •

Fabio Tomelleri