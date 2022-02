Adige vietato alle greggi. «Ordinanza illegittima. Intervenga il prefetto»

«L’ordinanza anti-greggi va annullata». Ad Angiari è guerra aperta tra il consigliere regionale Stefano Valdegamberi ed il sindaco Antonino Puliafito sul provvedimento firmato lo scorso 4 gennaio dal primo cittadino che ha vietato sino a fine anno ai pastori di transitare con greggi e armenti lungo la fascia di argine a golena che si estende lungo la riva destra dell’Adige, per una lunghezza di cinque chilometri e una larghezza che varia da poche decine a 200 metri.

Il provvedimento, che penalizza gli allevatori di pecore e altri animali costringendoli a «circumnavigare» il tratto arginale angiarese, è finito nel mirino di Valdegamberi. Il consigliere regionale, che già nei mesi scorsi si era messo in evidenza con la proposta di una legge regionale per consentire l’abbattimento dei lupi quando costituiscono un pericolo per gli allevamenti, ora ha deciso di sposare la causa dei pastori. Tra questi c’è anche Luigi, un allevatore di pecore di Ronco all’Adige tra i primi ad aver subito il «niet» di Puliafito. Pertanto, l’ex sindaco di Badia Calavena ha deciso di scrivere al prefetto Donato Giovanni Cafagna per chiedere l’annullamento d’ufficio del provvedimento sindacale, «per mancanza di motivazioni ragionevoli e di ogni logica giustificazione». «A mio avviso», scrive Valdegamberi nella lettera, «l’ordinanza del sindaco Puliafito è illegittima e sta provocando ingiustificati danni a dei privati cittadini».

«La pratica della transumanza delle greggi lungo il corso dei fiumi», prosegue il consigliere regionale, «è sempre stata praticata sui nostri territori grazie ad antichissimi usi civili di transito». «Tuttavia», sottolinea Valdegamberi, «di recente qualche sindaco, per generiche e ridicole ragioni di igiene pubblica e salvaguardia delle risorse faunistiche, sta negando il transito indispensabile per raggiungere i fondi da pascolare, compresi quelli di proprietà degli stessi pastori». «Vorrei conoscere», rimarca il consigliere, «quali siano i gravi danni per l’ambiente che il transito di un gregge può comportare. L’ordinanza di Puliafito rende di fatto eccessivamente oneroso l’accesso ai fondi privati individuati per il pascolo, con notevole danno ed incostituzionali limitazioni all’attività di impresa, configurandosi come un abuso di potere da parte del sindaco stesso». Pure la minoranza, in consiglio comunale, chiederà a Puliafito di revocare l’ordinanza.

Il sindaco, dal canto suo, respinge al mittente entrambe le richieste. «Nella comunicazione di Valdegamberi al Prefetto», replica Puliafito, «ci sono diverse imprecisioni. A cominciare dal fatto che ad Angiari non ci sono terreni di proprietà degli stessi pastori, ma solo fondi concessi in uso da residenti ad allevatori che risiedono fuori paese. E come sindaco devo tutelare innanzitutto gli interessi e la salute dei cittadini di Angiari». Puliafito continua: «Il provvedimento, che impedisce il transito delle greggi solo su una parte e non su tutto il territorio comunale, ha fondate motivazioni di salute pubblica, visto che la ciclopedonale dell’Adige è frequentata da moltissime persone. Anche altri Comuni, sia nel Veneto che nel resto d’Italia, hanno normato questo tipo di attività, a riprova che il problema è riscontrato anche altrove e non è una nostra invenzione».