Addio buche e dislivelli Riasfaltata via Vialarga

Le buche e il fondo stradale usurato, in via Vialarga a San Pietro di Morubio, hanno i giorni contati. È infatti in arrivo una colata di asfalto che migliorerà, rendendolo anche più sicuro, il transito di auto e camion nel primo tratto della via che si snoda da Villa Gobetti, sede municipale, verso la frazione di Bonavicina. Sono già iniziati i primi lavori di sistemazione. A confermarlo è Matteo Guerra, assessore ai Lavori pubblici, il quale annuncia: «Nel corso di quest’anno contiamo poi di procedere alla completa riasfaltatura anche di via Vittorio Veneto, compresi i marciapiedi, e di iniziare i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di via Fossa, oltre a provvedere alla manutenzione di ulteriori tratti delle vie che presentano i maggiori problemi di dissesto stradale». Il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni Destra Adige, è stato approvato dalla Giunta comunale lo scorso 16 aprile. L'importo complessivo dell'intervento è di 50mila euro. La gara per l'affidamento dei lavori si è svolta il 3 maggio: ad aggiudicarseli, offrendo il miglior ribasso, è stata la ditta «Scaligera Costruzioni srl» di Verona per un importo netto contrattuale che supera di poco i 40mila euro. La consegna dei lavori è avvenuta il 13 maggio e il cantiere sarà ultimato entro questa settimana. Subito dopo l’asfaltatura si procederà al rinnovo della segnaletica stradale, che verrà completato, salvo ritardi, entro metà giugno.

RO.MA.