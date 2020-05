Addio all’ex maestra Alba Insegnò per quasi 40 anni

Ha insegnato per quasi quarant’anni a diverse generazioni di alunni di Villafontana e di altri centri della Bassa. Ma, alla fine, si è dovuta arrendere al tumore contro cui lottava da 10 anni. Domenica mattina, nella sua abitazione della frazione di Oppeano, si è spenta a 68 anni Alba Morelato, insegnante elementare in pensione. La maestra Alba, come era conosciuta dai suoi ex alunni, ha vissuto nel mondo della scuola per 38 anni, fino al pensionamento avvenuto nel luglio del 2009. Dopo gli studi magistrali, Morelato aveva difatti ottenuto il primo incarico al doposcuola delle elementari di Villafontana, nell’anno scolastico 1970-’71. Quindi è stata maestra di sostegno a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, Isola della Scala e Tarmassia, diventando docente di ruolo nel 1981. Dopo aver svolto il suo lavoro nelle scuole di Bovolone e Cerea, la maestra Alba era tornata finalmente nelle aule del suo paese d’origine, Villafontana, dove ha insegnato matematica dal 1996 fino al 2009. Oltre all’impegno scolastico, Morelato negli anni scorsi si era dedicata anche al catechismo in parrocchia. Nonostante la malattia insorta dopo il pensionamento, l’ex insegnante non aveva mai perso il suo spirito combattivo, conservandolo fino a poche settimane fa, quando le sue condizioni si sono aggravate. In questi anni, tanti ex alunni hanno mantenuto i rapporti con la loro maestra, visto che Morelato, in alcuni casi, era riuscita ad avere come scolari perfino i loro figli. «Erano tanti gli ex allievi che, di tanto in tanto, venivano a trovare Alba a casa per un saluto», commenta commosso il fratello Luigi. I funerali dell’ex maestra, che lascia cinque fratelli, si svolgeranno oggi, alle 15.30, nella chiesa di Villafontana. Se il tempo lo permetterà la celebrazione si svolgerà all’aperto per consentire ai fedeli di assistere alle esequie mantenendo le distanze previste dalle misure anti Covid.

