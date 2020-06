Addio a Gelmina Rossi la levatrice in bicicletta

La saluteranno in tanti oggi. Non solo i parenti più stretti e gli amici, ma anche i bambini, ora adulti, che ha contribuito a far nascere e ha seguito nei primi mesi di vita. Alle 15, al cimitero di Santo Stefano di Zimella, la comunità darà l'addio a Gelmina Rossi, 95 anni, l'ultima levatrice del paese, l'ostetrica che ha assistito decine di gestanti e puerpere e ha fatto nascere centinaia di bambini, non solo nel Comune dal Basso veronese ma in tutta Italia. È morta giovedì scorso, per una grave malattia, nella casa di riposo di Arcole. Nata a Spessa in una famiglia numerosa, aveva aiutato la madre a crescere i fratelli più piccoli dopo che il padre era morto tragicamente in Germania. Diplomatasi ostetrica a Padova nel 1948, Gelmina aveva iniziato la sua attività lavorativa negli anni Cinquanta. Nel 1956 si è trasferita in Sardegna, dove ha iniziato il tirocinio per entrare di ruolo. Tre anni più tardi è stata inviata in provincia di Salerno, quindi a Sasso Marconi, in Emilia Romagna, prima di ricevere l'incarico definitivo a Zimella. A metà degli anni '40 aveva conosciuto il futuro marito, Andrea Canella, da cui ha avuto due figlie gemelle. Fino al 1990 la donna ha macinato decine di chilometri in sella alla sua bicicletta per raggiungere le case delle partorienti e assisterle durante il travaglio. Ma la «comare» non si limitava a questo. Stava accanto alle donne in gravidanza per i tutti i 9 mesi. «Ci dava consigli, ci diceva come interpretare i segnali del nostro corpo, era una persona preparata e rassicurante», ricorda Isabella Lunardi, che ha avuto quattro figli, tre dei quali nati grazie all'aiuto di Gelmina. «Quando iniziavano le contrazioni, i mariti correvano a chiamare la levatrice e lei ci stava vicino fintanto che non giudicava arrivato il momento di andare in ospedale. Poi veniva anche in sala parto e affiancava il personale ospedaliero. «La sua presenza, la sua esperienza, i suoi consigli e la sua serena disponibilità erano di enorme supporto in quei momenti difficili, anche nel periodo del post partum», riferisce Antonio Corain. «Ha consumato le ruote della sua bicicletta per andare, con qualsiasi tempo, nelle abitazioni sparse nel Comune ed essere accanto alle partorienti e alle puerpere, oppure a fare le iniezioni con la siringa di vetro». Nel 1998 le è stato consegnata dal Comune una medaglia per il suo impegno a favore della vita. •

Paola Bosaro