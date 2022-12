Il primato garibaldino di Bovolone: qui fu inaugurata la prima statua del Generale

La ricercatrice Bertoni: «Il monumento al condottiero fu il primissimo in Italia». Purtroppo il busto cittadino versa in condizioni di grave degrado

Bovolone primo paese garibaldino, a sua insaputa, almeno fino ad oggi. Il busto dell’eroe dei due mondi che troneggia in Piazza Costituzione, angolo via Garibaldi, è stato infatti il primo ad essere posato dopo la morte del condottiero, nel giugno 1822, non solo nel Veneto, ma in Italia. La scoperta Il dato è emerso in occasione di una recente conferenza organizzata in paese nell’ambito di una serie di eventi per due ricorrenze che hanno fatto riscoprire i principali monumenti di Bovolone: il Perseo e il Garibaldi.

Il primo, festeggiato il 19 ottobre 2022 per i 100 anni dalla inaugurazione, è l’unico monumento ai Caduti della grande guerra che evoca simbolicamente la vittoria ricorrendo alla mitologia classica: lo scultore bovolonese Francesco Modena non ha infatti scelto il tradizionale fante ma un Perseo che stringe in mano la testa della Medusa, ovvero la nemica Austria-Ungheria sconfitta.

Su Garibaldi, invece, c’è stata una conferenza in vista dei 140 anni del monumento che saranno festeggiati ad ottobre 2023. La storia del busto in questione, opera dello scultore veronese Pietro Bordini, è poco conosciuta e forse per questo la scultura non è molto amata in paese. Le ricerche però hanno svelato un primato del quale i bovolonesi potrebbero andar fieri: è stato il primo in Italia.

La storia dei monumenti

Questa la tesi sostenuta da Camilla Bertoni, storica dell’arte, curatrice di un compendio sui monumenti veronesi, edito dall’associazione culturale Mario Salazzari di Verona e consultabile al sito archivio-scultura-veronese.org.

L’autrice, in una conferenza nell’auditorium della biblioteca, ha raccontato: «La rivista Illustrazione Italiana è uscita nel novembre del 1883 con un articolo che parlava dell’inaugurazione a Iseo del monumento a figura intera di Garibaldi, l’11 novembre 1883, indicandolo come il primo in Italia ma si sbagliava. Bovolone infatti aveva inaugurato qualche giorno prima il busto, realizzato dallo stesso scultore, il veronese Bordini. Alcune tracce della posa del Garibaldi risultano nelle cronache del giornale Adige dove il 27 luglio 1883 si parla della scelta del bozzetto di Bordini che si ispirava a una famosa cartolina che aveva avuto molto successo, avvenuta in una pubblica adunanza da parte di un comitato locale: il busto venne inaugurato a ottobre del 1883».

Il percorso artistico di Bordini

Lo scultore Bordini è nato a Verona nel 1854, ha frequentato l’accademia Cignaroli della città, quindi le Accademie di Napoli, Roma e Firenze. A Bovolone ha trovato un trampolino di lancio per la sua carriera, di un certo successo, erigendo diversi altri monumenti a Garibaldi, a Iseo e a Mantova e infine vinse anche la gara per quello equestre di Verona, in piazza Indipendenza. Sul finire del secolo smise di fare opere e di lui non si parlò più: trascorre gli ultimi anni nel ricovero cittadino e morì nel 1922.

La figura di Garibaldi è celebrata a Bovolone anche in via Roma, dove c’è il balcone dal quale il Generale, si dice, si affacciò. In paese c’è inoltre un bassorilievo con la sua effige, opera di Armando Zago, appartenente a una famiglia di marmisti e scultori. C’è poi una statuetta a figura intera del condottiero che fa parte di una collezione privata. Proprio agli scultori Armando ed Egisto Zago è stata dedicata una conferenza il primo dicembre. Oggi il busto del Patriota mostra tutti i segni del tempo e aspetta un restauro che lo riporti ai fasti dell’inaugurazione.