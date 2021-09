Si era rifugiato a Verona, il bombarolo. L’uomo che aveva posizionato una bomba carta davanti ad una pizzeria toscana, dove ogni giorno si riunivano componenti di clan di camorra per svolgere i loro affari a Firenze. L’uomo che faceva affari con «quelli di Piedimonte», un clan di tipo camorristico. Dopo l’attentato aveva cambiato aria e qualche mese fa era venuto a lavorare per una ditta di trasporti a Sommacampagna, che ad oggi risulta estranea alle sue vicende. È lì che l’hanno arrestato ieri mattina i poliziotti della Mobile.



La pizzeria, era stata rilevata in piena pandemia, mettendo in atto quei sospetti più volte declamati anche dalle nostre forze dell’ordine, dal nostro prefetto. «Tenere alta la guardia perchè le attività in difficoltà per la crisi da pandemia possono diventare possibili prede per la criminalità organizzata», servire a ripulire denaro sporco. Era qui a Verona l’uomo che posizionò quella bomba: quella sera indossava un giaccone tre quarti, tipo Eskimo, di color verde militare con il cappuccio tirato su per coprire la testa. Le indagini hanno portato, ancora una volta quando di mezzo c’è la contestazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, nella nostra città.



La «Pizza Cozze e babà», vicino alla Leopolda, era stata acquistata subito dopo l’inizio della pandemia. Poi è finita al centro di una guerra tra clan culminata con l’esplosione di una bomba carta davanti al locale il 23 febbraio del 2021. L’hanno chiamata «Operazione revenge», vendetta. Il ventinovenne Sabato Mariniello, residente in provincia di Salerno, seppur nato a Nocera inferiore come tutti gli altri arrestati nella maxi operazione di polizia e guardia di finanza toscane, aveva trovato appoggi veronesi. È quanto scoperto dalle indagini della Dda di Firenze che ieri mattina ha eseguito dieci arresti, di cui sette in carcere e tre ai domiciliari. Sottoposti all’interdizione dall’esercizio dell’attività professionale un commercialista di Prato e un consulente del lavoro di Nocera Inferiore.



Indagato anche un minorenne, sottoposto alla misura del collocamento in comunità. Disposto il sequestro preventivo di conti correnti e somme di denaro. Secondo quanto riferito, le indagini, partite nel luglio 2020 e condotte da polizia e guardia di finanza, hanno permesso da subito di accertare che due fratelli avevano creato un nuovo gruppo criminale a Firenze, nato per agevolare un clan camorristico attivo a Salerno e al quale erano da ricondurre una pluralità di illeciti, commessi in diverse occasioni. La base del gruppo era la pizzeria, gestita dal fratello di un presunto capo clan, usata anche per lo stoccaggio del proventi degli affari illeciti. Sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la bomba carta che esplose davanti al locale fu piazzata da associati di un clan rivale, arrivati dalla Campania per mettere a segno il blitz incendiario.



Le telecamere della zona ripresero Mariniello, che era sceso da una Nissan Qashqai con a bordo due individui. L’uomo aveva in mano uno zainetto e si era diretto a piedi all’ingresso della pizzeria «Piazza cozze e babà». L’uomo aveva raggiunto il bandone posto a chiusura del locale e dopo aver acceso la miccia si era allontanato velocemente. Quindi c’era stata la deflagrazione. L’attentatore era poi risalito, sempre dal lato passeggero e l’auto si era allontanata. Nelle intercettazioni si parla di attentati, di armi, di soldi. Gli altri arrestati sono: Michele Cuomo, Luigi Cuomo, Michele Cuomo, Domenico rese, Filippo Boffardi, Gennaro De Prisco, Umberto Riccio, Vincenzo Rufolo, Anna Fedele, Alessandro Maltinti, Saverio D’Antonio, Luigi D’Auria, Luigi De Rosa, Antonio Tegolo, Diodato Civale, Shanin Kazi. Fedele, Maltinti e D’Antonio sono ai domiciliari.