La tromba d'aria e la grandine hanno messo nuovamente in ginocchio una buona parte della provincia scaligera. Alberi caduti, tetti scoperchiati, viti e frutteti abbattuti: un altro panorama di devastazione dopo quello che si è visto domenica scorsa e, anche per ora, non sono segnalati feriti.

A Colognola ai Colli diverse auto sono state colpite da alberi caduti improvvisamente, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre nella zona di Soave a farne le spese sono stati i vigneti (VIDEO), completamente devastati dalla furia del vento.

Della provincia scaligera il prezzo più caro lo hanno pagato Montecchia di Crosara dove il palazzetto dello sport è stato completamente distrutto dal vento e Trevenzuolo dove la tromba d'aria ha fatto danni e ha soprattutto fatto molta paura.

Danni in tutta la regione

“Il maltempo si è abbattuto anche oggi su numerosi Comuni del Veneto: si segnalano danni notevoli per trombe d’aria, allagamenti, e fortissime raffiche di vento in molte zone e in particolare nel vicentino, nel veronese e nel bellunese. Risultano colpiti i territori di Arzignano, Trissino (in provincia di Vicenza), Montecchia di Crosara (in provincia di Verona), Ponte nelle Alpi e Vodo di Cadore (in provincia di Belluno): in quest’ultimo Comune si sta valutando la possibilità di evacuare alcune abitazioni”.

È il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a descrivere la situazione venutasi a creare dopo l’ennesima giornata segnata da condizioni climatiche avverse e da improvvisi quanto violenti fortunali. Il Presidente è da stamane è in contatto con la sala operativa della Protezione Civile di Marghera, dove, a seguito delle previsioni dell’Arpav diffuse ieri, è stata attivata l’Unità di Crisi.

“Domani mattina – precisa ancora il Presidente –, sarò nel vicentino ed eventualmente nelle altre aree maggiormente colpite, dove da questa mattina presto è già in sopralluogo l’Assessore alla Protezione Civile. Incontreremo i sindaci per fare una prima sommaria conta dei danni, per individuare le opere pubbliche da realizzare con urgenza, per predisporre i primi aiuti da portare a privati, imprese e agricoltori. Continueremo a tenere sotto controllo costantemente l’evolversi della situazione”.