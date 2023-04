Confagricoltura a Casa Athesis: «Ogni bottiglia di vino ambasciatrice dell'Italia all'estero»

Giordano Emo Capodilista, vicepresidente nazionale di Confagricoltura, ospite a Casa Athesis, intervistato da Massimo Mamoli, direttore de L'Arena.

Il vino lega la cultura, la terra e l'economia della nostra regione. «Identità significa essere unici e inconfondibili e il vino lo è in Veneto per la storia, la tradizione e ciò che comporta dal punto di vista economico e sociale», dice il vicepresidente.

«Il vino è sempre stato presente in Veneto da secoli: prima era un alimento come il pane, non veniva imbottigliato. Dava energia per il lavoro in campagna. Dal dopoguerra in poi le colture si sono specializzate ed è nata la viticoltura professionale: gli antichi saperi e sapori sono oggi imbottigliati, portati avanti con tecnologie e capacità imporenditoriale importanti».

Oggi il vino è un motore economico del nostro Paese. «Il vino rappresenta l'Italia all'estero e l'esportazione è utile anche al sistema turistico», conclude Emo Capodilista, «ogni bottiglia è ambasciatore dell'Italia».