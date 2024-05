«Il fascino dell’Arena è indescrivibile. C’è un patrimonio culturale immenso che dobbiamo tutelare e valorizzare»

«Una grande azienda deve prendersi cura delle persone, delle comunità e del mondo che ci circonda, ora e per il futuro». Visione che il Gruppo Howden, leader europeo di brokeraggio assicurativo, ha tradotto tanto nella creazione della Fondazione Howden, con cui stabilisce programmi di sostegno alle comunità, volontariato e donazioni in tutte le sedi del Gruppo nel mondo, quanto nell’adesione – prima attraverso il brand Assiteca, ora come Howden Italia - al progetto «67 colonne per l’Arena». «Una scelta», dice la marketing manager di Howden Italia, Marta Ricci, «che conferma anche il nostro senso di appartenenza alla città di Verona, dove siamo presenti con una filiale fin dal 1982, e la volontà di supportare l’Arena Opera Festival per tutto ciò che rappresenta a livello culturale ed economico in Italia e nel mondo».

Quale edizione vi è rimasta più nel cuore?

Sia quella del primo anno, che nel 2021 ha chiamato a raccolta le imprese veronesi, unite per riscattare un evento e un settore molto importanti, e duramente colpiti dal fermo delle attività in pandemia, sia quella del Centenario del festival lirico, che nel 2023 ha celebrato l’anniversario con oltre 400.000 spettatori e il miglior incasso in assoluto nella storia del festival. L’Opera e tutti gli eventi collaterali organizzati da Fondazione Arena hanno comunque riportato la vita in città in tutte le edizioni. E le 67 Colonne possono considerarsi un’iniziativa di grande successo, tanto da venire riconosciuto come il migliore progetto di fundraising alla VI edizione del Concorso Art Bonus del Ministero della Cultura.

Quale recita vi ha colpito di più tra quelle dell’ultima stagione estiva?

Ho avuto il piacere di partecipare personalmente alla rappresentazione della Madama Butterfly: un’esperienza straordinaria, iniziata con una cena raffinata sulla terrazza esclusiva nascosta tra il colonnato dell’anfiteatro, sentendomi letteralmente sotto le stelle. Poter seguire poi l’opera di Puccini con allestimento di Franco Zeffirelli è stata un’esperienza ricca di emozioni, per l’udito e per la vista! Il fascino dell’Arena è quasi indescrivibile, raccoglie in un unico abbraccio la profondità emotiva della musica, del canto e delle scenografie che solo la tradizione lirica italiana sa dare. Mi auguro che la cultura e le arti come l’Opera possano avere sempre più successo e attenzione anche tra le nuove generazioni, è nostro il compito di trasmetterglielo.

Dipendenti e collaboratori conoscono l'iniziativa di Fondazione Arena?

Condividiamo le iniziative culturali, sportive e locali che sponsorizziamo con tutte le persone del Gruppo e ne diamo visibilità anche all’esterno attraverso il nostro sito e il profilo LinkedIn. Il modello aziendale di Howden è unico: sin dalla sua fondazione a Londra nel 1994 i dipendenti sono il principale azionista. Il principio della proprietà dei dipendenti è radicato nel cuore di Howden con la visione di creare un ambiente di lavoro in cui le persone siano costantemente ispirate a dare il meglio per l'azienda, per i clienti e, soprattutto, per gli altri. Questo ha creato una cultura che ci spinge a pensare in grande, sfidando le convenzioni. Nel lavoro, quando si tratta di creare le migliori soluzioni assicurative per i nostri clienti, non abbiamo paura di aprire nuove strade. E sappiamo tutti che, lavorando insieme per portare avanti l'azienda, tutti potranno beneficiare dei risultati straordinari che possiamo ottenere.

È la prima volta che l'azienda sposa un progetto di mecenatismo culturale come questo?

È uno dei più importanti che sosteniamo, ma da tanti anni siamo anche partner del Teatro Verdi di Firenze e del Teatro Nazionale di Genova. A Milano siamo Park Ambassador di BAM Biblioteca degli Alberi, un'innovativa partnership pubblico-privata che offre a tutti i cittadini un programma culturale gratuito di eventi ispirati agli obiettivi di sostenibilità dell’Onu. A Torino siamo il partner assicurativo di Piemonte Musei e della mostra «I Grandi Maestri del Barocco europeo e Caravaggio» che porta a Mondovì, una delle capitali del Barocco italiano, opere di straordinaria bellezza. Tutti progetti che si sposano perfettamente con i valori di Howden e danno ulteriore valore alla nostra presenza sul territorio. Abbiamo un patrimonio culturale immenso che dobbiamo tutelare e valorizzare, oltre che per quello che rappresenta da un punto di vista economico anche, e soprattutto, per la sua capacità di generare coesione sociale.

La vostra cifra distintiva?

Howden è leader europeo di brokeraggio assicurativo. Operiamo in 55 paesi nel mondo con diciassettemila persone, gestendo 35 miliardi di euro di premi.In Italia la società è nata nell’aprile 2021 e ha avuto una rapidissima crescita anche grazie all’acquisizione di importanti e storici broker nazionali, quali Assiteca. Ad oggi rappresenta il terzo broker italiano con oltre 800 persone e una presenza in 24 città. Nella nostra attività quotidiana ci prendiamo cura di ogni singolo cliente, grande o piccolo che sia, in base alle caratteristiche specifiche del business in cui opera. Mettiamo a sua disposizione le nostre specialties, che possono offrire le soluzioni assicurative più innovative e i servizi di gestione del rischio più adatti.