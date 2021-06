In mostra i disegni dei bambini per difendere le campagne

Sono tutti da vedere i colorati disegni salva-campagna realizzati da 500 bambini delle scuole di Verona e provincia per il concorso “Energia S©olare per il Veneto”, indetto da Coldiretti per dire sì all’energia pulica e rinnovabile ma nello stesso tempo per difendere i terreni agricoli dalla proliferazione dei pannelli solari a terra a discapito delle coltivazioni.

Tutti i disegni sono in mostra nel quartiere Filippini oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 giugno, dalle 9 alle 13, nella sala comunale Birolli a fianco del Mercato coperto di Campagna Amica. Una speciale giuria tecnico-artistica voluta da Coldiretti Verona ha valutato le opere dei 500 partecipanti.

I piccoli artisti frequentano la scuola primaria di Vallese dell’Istituto comprensivo di Oppeano, la scuola parentale della cooperativa sociale Le Api della Vecchia fattoria di Morubio e la scuola dell’infanzia San Michele Arcangelo di Verona. Altri contributi sono stati consegnati singolarmente dai bambini che hanno aderito all’iniziativa. Per premiare l’impegno dimostrato dalle classi, la giuria ha ritenuto di devolvere loro un contributo da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico.

“L’adesione di centinaia di ragazzi delle scuole della nostra provincia o singolarmente” afferma Chiara Recchia, responsabile di Donne Impresa Coldiretti Verona, “rappresenta un ottimo segnale, un gesto di affetto e attenzione verso le nostre campagne e il nostro ambiente che fa ben sperare per il futuro. Dai disegni dei ragazzi emerge forte e chiaro il messaggio e il compito che le nuove generazioni ci affidano: rispettate il mondo che ci lascerete in eredità, cercate di renderlo migliore e di evitare quello che invece potrebbe mettere a rischio l’ambiente, l’agricoltura, la natura”. In sala Birolli questo fine settimana, proprio in concomitanza con la mostra dei bambini, si svolgerà anche la mostra-concorso delle ciliegie di Verona. La premiazione è prevista domenica 13 giugno alle 11 nella piazzetta antistante il Mercato coperto di Campagna Amica.