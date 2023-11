A Mezzane c'è la festa dell'olio e del vino: in tavola solo produttori locali. Il programma

Va in scena per il 27esimo anno la Festa dell'Olio di Mezzane, che da quest'anno si chiama Festa dell'Olio del Vino: è in programma a Mezzane di Sotto dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre 2023.

Cosa c'è alla festa dell'olio e del vino

L’evento, ospitato nelle sale, nelle barchesse e nel parco di Villa Maffei, sede comunale, promuoverà cinque produttori locali di olio, accompagnati per la prima volta quest’anno da undici cantine, per presentare ai visitatori degustazioni delle eccellenze olivicole e vitivinicole di Mezzane, che potranno poi essere acquistate in loco.

La festa proporrà, inoltre, in un’area ristorante nella tensostruttura riscaldata, un menù di ricette tipiche della tradizione veronese e veneta abbinate all’olio locale: dai bigoli con la sardela, ai fegadini con la polenta, passando per lessi e pearà.

Verrà allestito anche un angolo enoteca con i vini delle cantine aderenti all’iniziativa. Nel rispetto dell’ambiente, le pietanze verranno servite esclusivamente con piatti e posateria lavabili e riutilizzabili.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco, ricostituita proprio quest'anno, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio della Provincia di Verona e del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla conferenza stampa di presentazione, nella Sala Rossa della Provincia, sono intervenuti il consigliere comunale di Mezzane e consigliere provinciale Federica Losi; il Presidente della Pro Loco Val Mezzane Matteo Pernigo, l'assessore asi servizi comunali del comune di Mezzane Lucio Berton e il consigliere comunale di Mezzane Simone Doardo.

Il programma della Festa dell'Olio e del Vino 2023 di Mezzane

Venerdi 17/11

Ore 18.00 Inaugurazione dell’evento

“Festa dell’olio e del vino” con le autorità

Ore 19.00 Apertura stand Enogastronomici

Ore 22.00 Musica funky con i POWERFUNKERS

Sabato 18/11

Ore 19.00 Apertura stand Enogastronomici

Ore 22.00 serata disco con i BW&G

Domenica 19/11

Dalle ore 11.00 Fattoria didattica

Ore 12.00 Apertura stand Enogastronomici per il pranzo

Dalle ore 15.00 Intrattenimento per i più piccoli con Laboratori creativi, Baby Dance e Trucca Bimbi

Dalle ore 17.00 Intrattenimento con il Mago Riccardo

Dalle ore 21.00 Intrattenimento musicale con LUCA DJ

Venerdì 24/11

Ore 19.00 Apertura stand Enogastronomici

Ore 22.00 Musica anni ’80 ‘90 ‘2000 con i SINFLOWERS

Sabato 25/11

Ore 19.00 Apertura stand Enogastronomici

Ore 22.00 Tributo ai Nomadi con i NOI CI SAREMO

Domenica 26/11

Dalle ore 11.00 Fattoria didattica

Ore 12.00 Apertura stand Enogastronomici per il pranzo

Dalle ore 15.00 Intrattenimento per i più piccoli con Laboratori creativi e Trucca Bimbi.

Dalle 16.30 Intrattenimento con Radio Criceto

Dalle 21.00 Intrattenimento musicale con LUCA DJ



Le aziende presenti alla festa dell'olio e del vino

Alla Festa dell’Olio e del Vino presenteranno il proprio olio: Azienda Verzen, Azienda San Cassiano, Azienda Le Guaite di Noemi, Antico Frantoio Redoro e Azienda Le Coste; per i vini: Azienda Carlo Alberto Negri, Azienda Ilatium Morini, Azienda Villa Erbice, Azienda il Monte Caro, Azienda San Cassiano, Azienda Adalia, Azienda Corte Sant’Alda, Azienda Provolo, Azienda Le Guaite di Noemi, Azienda I Tamassoti e Azienda Roccolo Grassi.