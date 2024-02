L'Antico Vinaio sbarca a Verona: «Dovevamo esserci. Già mi chiedono schiacciata e pearà»

L’Antico Vinaio apre in centro a metà marzo con il suo iconico: «Bada come la fuma». Con tanti prodotti locali

Niente pearà, troppo difficile da abbinare ad una schiacciata, anche se potrebbe esserci un’edizione limitata per i primi giorni di apertura. Ma di sicuro nel menù ne verrà inserita una tipologia legata al territorio con prodotti tipici locali. Magari, soppressa, radicchio o broccoletto, su questo rimane il massimo riserbo. Di certo c’è che arriva a verona l'antico Vinaio, il marchio che propone lo street food più famoso del momento, in Italia e non solo: si tratta infatti della “paninoteca” iconica di Firenze, resa famosa per le sue focacce farcite, o meglio schiacciate, grazie alle ricette con prodotti di altissimo livello arricchite dalla simpatia del titolare e la sua ormai famosissima citazione «Bada come la fuma!» mentre taglia a metà la schiacciata bollente.

Un fenomeno che spopola anche sul web 300mila fan su TikTok, 500mila fan su Instagram e più di 400mila «mi piace» su Facebook, e che sforna ogni giorno migliaia di prodotti nei sui punti vendita dove le persone fanno code lunghissime pur di assaggiare le prelibate schiacciate ripiene di salumi, formaggi e creme di verdure.

Tra fiori e schiacciate Tommaso Mazzanti, ceo e founder del brand Antico Vinaio e fiorentino doc, ha annunciato l’approdo a Verona dal suo luogo simbolo, sotto il balcone di Giulietta offrendo fiori e schiacciate all’eroina shakespeariana.

Le indiscrezioni sulla location

Lo stesso Mazzanti rivela che l’apertura sarà in una delle vie centrali della città scaligera, e tutto fa pensare che sarà in via Mazzini, con il via fissato per metà marzo. «È un momento stupendo per noi, dopo Las Vegas arriviamo a Verona e abbiamo firmato anche per un’altra apertura negli Usa, a Beverly Hills. E proprio Verona non poteva mancare nell’elenco di dove siamo presenti - a Firenze ovviamente ma anche Milano, Roma, New York e Los Angeles - non esserci sarebbe stato sconvolgente, è la nostra prima scelta in Veneto, abbiamo preso il negozio ancora nel 2023 poi per una serie di motivi l’apertura è stata rimandata», va avanti Mazzanti, che proprio con la città scaligera ha un feeling particolare.

«Ho un cugino che vive a Verona da molti anni, è meravigliosa e si mangia da Dio. Sono stato anche in zona lago di Garda un paio di volte ma io sono affezionato al centro storico, è qualcosa di unico, una bomboniera come poche altre in Italia», racconta senza riuscire a nascondere l’entusiasmo dell’ennesima apertura di un marchio apprezzato da tantissime persone.

«Non sono ancora stato in Arena, la sera faccio più fatica visto che ho due bimbe piccole, ma con il nuovo negozio qui conto di andarci».

Una schiacciata speciale veronese «limited edition»?

L’attesa adesso è tutta per scoprire quali saranno gli ingredienti della schiacciata speciale che è solito abbinare alle location delle sue nuove aperture. «Intanto naturalmente continueremo a proporre prodotti al 100 per 100 made in Italy, e useremo anche produttori locali per il cibo, birre e vino», senza rivelare nulla della schiacciata “tipica” dedicata a Verona.

«Tranquilli che la faremo. La pearà? Me l’hanno chiesta in tantissimi, ma non è facile da usare, chissà magari inventeremo qualcosa per i primi giorni di apertura in “limited edition”. E poi penseremo anche al lesso e alla lingua, in fondo non è poi così diverso dal nostro lampredotto. Non vediamo l’ora di incontrare finalmente Verona».