Ais Veneto partner del master Cultura del cibo e del vino di Ca’ Foscari

L’Associazione italiana sommelier Veneto è partner del master di primo livello in Cultura del Cibo e del Vino.

Promuovere l’eccellenza Made in Italy di Ca’ Foscari Challenge School, la scuola di Alta formazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Per otto settimane 21 studenti lavoreranno in gruppi, seguiti da docenti ed esperti dell’ateneo. L’obiettivo? Rispondere alle sfide innovative lanciate da aziende partner del percorso formativo e rappresentative del settore agroalimentare del Triveneto. Assieme ad Ais Veneto partecipano al master Cipriani Food e Molino Moras. Lavorando secondo i principi e le tecniche del design thinking, in stretto contatto con le imprese, i gruppi di studenti elaboreranno modelli di business capaci di aiutare le aziende nei nuovi mercati del food & wine. Affrontando in particolare gli scenari del dopo pandemia.

“È un metodo di lavoro molto utilizzato dalla aziende orientate alla ricerca che raramente vede coinvolte le associazioni” afferma il presidente di Ais Veneto Marco Aldegheri, veronese. La sfida che lancia agli studenti è capire come una guida vini possa diventare anche strumento turistico. Punto di partenza è “Vinetia – Guida ai vini del Veneto”, portale online dell’associazione dedicato alle eccellenze enologiche della regione, che dal 2015 costituisce una fotografia delle migliori produzioni vitivinicole venete. In Italia il comparto del cibo e del vino vale il 12 per cento del Pil nazionale e nel 2020 conta 46 miliardi di export.

Di grande attualità, poi, c’è la crisi legata alla pandemia di Covid-19, alla quale il settore ha tenuto testa, accelerando tuttavia tendenze già presenti nel consumo di cibo e vino da parte del consumatore: uso massiccio del digitale per informarsi e acquistare, nuove forme di convivialità, maggiore attenzione a salubrità e sostenibilità.