Valentina Ferragni e il fidanzato a passeggio per Sirmione

Giornata di relax sul lago di Garda per la fashion blogger Valentina Ferragni, sorella dell’influencer Chiara della quale, neanche a dirlo, segue le orme. Nelle sue stories su Instagram la vediamo a passeggio per Sirmione con il fidanzato Matteo Napoletano e il loro cane.

I tre camminano confondendosi tra la folla, fanno tappa sul lungolago in un sabato pienamente primaverile e si concedono una pausa assaggiando un buon gelato.

La giornata finisce, come da racconto, a Castelfranco Veneto, luogo d’origine del fidanzato Matteo, che oggi vive in California per motivi di studio. Sabato felicemente concluso a Castelfranco, dicevamo, con una bella spaghettata alle vongole a casa dei cognati di Chiara Ferragni. Da Instagram è tutto, almeno per oggi.