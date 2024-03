«Il giovane Berlusconi»: arriva la docuserie su Netflix

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Nelle prime immagini del trailer si vede un giovanissimo Berlusconi intervistato da Mike Buongiorno che gli domanda, "tu ti occupi bene di tante cose, distribuzione, editoria, cinema, calcio, costruzioni, come fai non lo so, ma non ti è mai venuto in mente di entrare in politica?".

Secca la risposta "io sono un uomo del fare, quindi quello che so fare bene è l'imprenditore".

Netflix racconta 'Il giovane Berlusconi' in una docuserie in uscita in Italia l'11 aprile sul colosso streaming (e a seguire in molti altri paesi partendo da Francia, Germania e Austria dove verrà trasmesso da Zdf Arte e Orf) diretta da Simone Manettie.

Il giovane Berlusconi ripercorre il successo di Silvio Berlusconi dai suoi esordi come imprenditore all'invenzione della televisione commerciale alla metà degli anni '70 fino alle elezioni politiche del '94. La docuserie è una produzione B&B Film in coproduzione con la società di produzione tedesca Gebreuder Beetz Filmproduktion e con l'emittente franco tedesca Zdf Arte, co-finanziata dalla Regione Lazio, dal programma Media di Europa Creativa, realizzata anche grazie al Tax Credit del MiC. Composta da tre episodi ricchi di dettagli inediti e testimonianze. La docuserie racconta la straordinaria storia di una delle più famose e controverse personalità europee. Tre puntate della durata di 50' ciascuna, nessun narratore, ma testimoni, capaci di confidenze e aneddoti inediti.

Un racconto ricco di storie mai raccontate prima. Oltre alle interviste, la serie è costituita da materiale di repertorio, in parte inedito o raro. La serie usa la musica, gli archivi e i racconti personali come elementi chiave di una storia di grande impatto visivo. (ANSA).