Saga Ferragnez sul vaccino alla nonna. Bufera sul tweet della Maglie: «Denunce politiche da depressione post partum»

Prosegue la "saga" Ferragnez sul vaccino somministrato alla nonna di Fedez dopo le critiche alla sanità lombarda della moglie influencer sui social.

«Questa - ha commentato Fedez - è la modalità Lombardia: cercare di tappare i buchi trovando delle soluzioni che non siano uguali per tutti e mettano a tacere le polemiche in un sistema che fa acqua da tutte le parti».

«Attilio Fontana, Letizia Moratti - prosegue -, vogliamo quantomeno riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel cittadino stessi diritti e stesse opportunità ma semplicemente una modalità che verte a salvarsi la faccia e a evitare la gogna mediatica? Chiedete almeno scusa».

Ma a far irritare Fedez, in particolare, ci si è messo anche un tweet di Maria Giovanna Maglie dove la giornalista ha scritto: «La depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia. Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere ( si fa per dire)..».

A questo risponde, sempre nelle stories di Fedez, anche la stessa Ferragni, evidentemente radiosa, facendo notare che la depressione post partum non è un argomento da prendere alla leggera. «Surreale che una giornalista nello stesso tweet dove invita ognuno a fare il suo mestiere si metta a giocare al dottore» commenta il virologo Roberto Burioni.