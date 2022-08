West Nile, Palù: «Il vaccino c'è da 8 anni, ma manca l'interesse a produrlo»

Industre farmaco non investirono per la sua scarsa patogenicità

Il vaccino basato sul virus inattivato contro il West Nile esiste già per i cavalli ed uno per uso umano è stato sperimentato otto anni fa. A mancare fino ad oggi è stata la volontà delle industrie farmaceutiche di svilupparlo. Lo dice Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e professore di Virologia all'Università di Padova in una intervista al Corriere del Veneto.

Per Palù - che nel 2014 insieme ad un gruppo di ricercatori sperimentò il vaccino basato sulla proteina di superficie E, che riconosce il ricettore cellulare (DC-SIGN, integrina) dimostrandosi utile sui macachi - diversi fattori hanno disincentivato gli investimenti sulla sua produzione. «L’assenza di attenzione da parte dell’industria farmaceutica - sottolinea - è stata dovuta alla scarsa patogenicità nonché alla letalità bassissima del virus e alla sua incidenza variabile legata alla stagionalità».

«Inoltre il fatto che il West Nile non sia un virus pandemico - aggiunge - è un dato che scoraggia lo sviluppo di un vaccino». Questo perchè «nell’80% dei casi la persona contagiata è asintomatica, nel 20% sviluppa una sindrome simil influenzale e nell’1% può portare ad una sindrme meningo-encefalitica. Circa 1 casi su 10 di questa minima porzione - conclude - può portare a gravi conseguenze».