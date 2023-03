Bando in Veneto per reclutare medici in pensione per le donazioni di sangue

Bando pubblicato in Veneto da Azienda Zero (questo il link) per raccogliere manifestazioni di interesse e formare graduatorie di medici in quiescenza (cioè in pensione) da impiegare a titolo gratuito presso le sedi delle Unità di Raccolta AVIS di Padova, Treviso e Venezia per eseguire le donazioni di sangue.

«Esprimo il mio plauso per un’iniziativa in grado di valorizzare l’esperienza di grandi professionisti che si rimettono in gioco per dare, letteralmente, nuova vita. Ringrazio fin da ora i medici in quiescenza che risponderanno a questa chiamata, accettando di mettersi ancora una volta al servizio della comunità. Le donazioni di sangue e plasma salvano vite ogni giorno: è un’attività che ha bisogno di nuovi medici e che non può rallentare di fronte alle difficoltà delle associazioni di trovare personale sanitario per effettuare le donazioni stesse», il commento del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia