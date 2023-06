Cani, ecco cosa fare se si incontra un randagio: a chi ci si deve rivolgere?

Cosa occorre fare quando si trova un cane vagante? A chi ci si deve rivolgere? Vediamo di fare chiarezza e dare consigli utili, per evitare di assumere comportamenti scorretti. Chi trova un cane randagio deve prima di tutto occuparsi di metterlo in sicurezza e poi contattare la polizia locale, nel caso in cui gli agenti siano in servizio, oppure il 112.

In entrambi i casi verrà inviata sul posto una figura professionale che si chiama cinovigile che avrà il compito di verificare se l’animale ha il microchip previsto per legge, oppure se ne è sprovvisto. Nel primo caso, nella maggior parte delle volte, viene contattato il proprietario per la riconsegna del cane, previo pagamento di una somma per le spese di recupero del quattrozampe. Nel secondo caso, il cane viene portato al Canile Sanitario di Verona in via Campo Marzo dove rimane per circa 20 giorni durante i quali è visitato dai veterinari e si procede con la sterilizzazione.

I proprietari possono comunque recarsi al Sanitario per reclamare l’animale e gli verrà quindi restituito con addebito di una sanzione amministrativa per non aver messo il microchip, per incauta custodia e per le spese sostenute per il mantenimento in canile. Tutti i cani non reclamati vanno poi in un rifugio convenzionato con il Comune dove è stato catturato il quattrozampe. Vi sono molte strutture che accolgono questi cani e nella nostra provincia è attivo il rifugio Enpa di Verona.

Tanti Comuni sono poi convenzionati con Leudica di Merlara (Padova) o con altre strutture sparse nel Veneto e in Lombardia. Solo i cani che provengono da Comuni dove non esiste convenzione con un rifugio restano al Sanitario per un tempo indeterminato fino a quando l’amministrazione comunale non avrà deciso di adempiere all’obbligo previsto dalla legge. Nel caso della provincia di Verona si trattava di 5 cani, due di Roncà e tre di Boschi Sant’Anna. Roncà ha provveduto a convenzionarsi e i cani saranno portati nel rifugio Enpa di Verona. Boschi Sant’Anna sta trattando da mesi con il rifugio Leudica di Merlara per consentire il trasferimento degli animali e quindi una loro adozione. •.