Hellas sottotono, Bologna troppo forte: finisce 2-0 al Dall'Ara

Nella 26esima giornata del campionato di Serie A l'Hellas perde 2-0 a Bologna e resta invischiato nella zona retrocessione. I rossoblù, sorpresa della stagione 2023/2024, vincono con un gol per tempo. Passo indietro per il Verona rispetto alle ultime incoraggianti prestazioni.

Dopo un avvio discreto, interrotto dall'infortunio dell'arbitro Abisso (lo sostituisce il quarto uomo Camplone), l'Hellas piano piano si sgonfia e, dopo un'uscita imprecisa di Montipò sugli sviluppi di un angolo, va sotto colpito da Fabbian. I gialloblù non si rendono più pericolosi ed anzi Montipò si riscatta evitando il 2-0.

Anche nella ripresa l'avvio del Verona non è male, ma subito dopo un'occasionissima per Suslov (su errore di Skorupski) attiva il raddoppio rossoblù ad opera di Freuler. Nel finale Henry sfiora il 2-1 e la gara finisce così.

Domenica prossima, a ora di pranzo, per il Verona sfida salvezza con il Sassuolo.

Finale: Bologna-Verona 2-0 (27' Fabbian, 65' Freuler)

Cronaca del secondo tempo

89' Contropiede dell'Hellas, Mitrovic la dà a Lazovic che serve Henry: tiro a botta sicura ma miracolo di Skorupski

87' Skorupski a vuoto, Henry non ne approfitta

72' Ci prova Fabbian, palla fuori. Identico destino per un tentativo di Zirkzee

65' GOL DEL BOLOGNA Azione insistita del Bologna, assist di Fabbian per Freuler che due passi non sbaglia

64' Errore di Skorupski, Suslov intercetta e ci prova con un pallonetto: la palla sfiora il pari

58' Dentro Mitrovic e Tchatchoua per Swiderski e Centonze. Per il serbo è l'esordio in Serie A

52' Beukema colpisce di testa su angolo, palla di poco fuori

46' Comincia senza cambi la ripresa

Cronaca del primo tempo

52' Ndoye calcia sul primo palo, salva Montipò

45' Otto minuti di recupero

34' Montipò ipnotizza Ferguson lanciato a rete, ma c'era fuorigioco

27' GOL DEL BOLOGNA Montipò non riesce ad allontanare la palla sugli sviluppi di un angolo, calcia Orsolini e trova la deviazione di Fabbian. Il Var conferma

24' Hellas molto aggressivo e falloso

18' Il primo tiro è dell'Hellas: punizione di Duda parata da Skorupski

4' Fermo il gioco a lungo perché l'arbitro Abisso si è fatto male. Arriva la sostituzione del direttore di gara, con Giacomo Camplone che eredita il fischietto dal collega

Le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch (76' De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen, Ferguson, Freuler (81' El Azzouzi), Fabbian (81' Aebischer), Orsolini (76' Lykogiannis), Ndoye (81'Karlsson), Zirkzee

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Calafiori, Ilic, Moro, Corazza, Odgaard, Saelemaekers, Urbanski

Allenatore: Thiago Motta

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò, Centonze (57' Tchatchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda (82' Dani Silva), Serdar, Suslov, Folorunsho (87' Lazovic), Noslin (82' Henry), Swiderski (57' Mitrovic)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Charlys, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Marco Bresmes (Sez. AIA di Bergamo), Francesca Di Monte (Sez. AIA di Chieti)