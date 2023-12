Le feste natalizie si avvicinano e con esse l'attesa del cenone di Natale, uno degli appuntamenti più speciali dell'anno. La scelta del vino giusto può fare la differenza, rendendo ancora più speciale l'atmosfera conviviale e festosa.

Ecco alcuni consigli pratici per guidarti attraverso questa selezione:

Menù a Base di Carne: Se il tuo cenone segue il classico menù a base di carne, i vini rossi sono la scelta più indicata. Opzioni pregiati come il Chianti, il Barolo e il Brunello di Montalcino sono perfetti. Alternativamente, il Montepulciano d'Abruzzo e il Nero d'Avola offrono scelte più economiche senza compromettere la qualità. Ricorda di servire i rossi a temperatura ambiente o leggermente freschi.

Menù a Base di Pesce: Per chi opta per un menù a base di pesce, i vini bianchi sono la scelta migliore. Vini freschi e profumati come il Vermentino, il Pinot Grigio e il Soave si abbinano splendidamente ai sapori delicati del pesce. Assicurati di servire i bianchi ben refrigerati per un'esperienza ottimale.

Abbinamenti Perfetti: Dalla scelta dei vini bianchi o rossi ai suggerimenti specifici per ogni portata, esplora le combinazioni ideali con i piatti tradizionali delle festività. Scopri come esaltare i sapori e creare un'esperienza gustativa unica durante il cenone di Natale.

Conservazione e Degustazione: Concludi la sezione con indicazioni utili sulla conservazione corretta dei vini e i passaggi fondamentali per la degustazione. Dalla temperatura ideale alla posizione delle bottiglie, assicurati che ogni sorso sia un'esperienza indimenticabile.

Vini Pregiati per Occasioni Speciali: Cosa Regalare a Natale

Il Natale è l'occasione perfetta per scambiarsi regali significativi, e una bottiglia pregiata di vino rappresenta un dono di grande valore. Ma come scegliere quello più giusto da regalare? Ecco una serie di considerazioni su cui basarsi:

Preferenze Personali: Considera i gusti della persona a cui intendi fare il regalo. Preferisce i vini rossi o bianchi? Ama i vini dolci o secchi? Queste informazioni saranno fondamentali nella tua scelta.

Selezione di Vini Rossi: Dal lussuoso Amarone della Valpolicella al raffinato Barolo e al complesso Brunello di Montalcino, scopri le caratteristiche di ciascun vino rosso pregiato. Assicurati di prestare attenzione all'annata e alla provenienza.

Opzioni di Vini Bianchi: Se la preferenza è per i vini bianchi, considera opzioni come il fresco Chardonnay, l'elegante Sauvignon Blanc o il complesso Chardonnay. Assicurati di scegliere vini di alta qualità provenienti da produttori rinomati.

Champagne e Spumanti: Per un tocco di lusso, considera l'opzione di regalare una bottiglia di Champagne o vino spumante di alta qualità. Scegli da una gamma di etichette prestigiose e assicurati di controllare l'annata per garantire la freschezza.

Accessori di Accompagnamento: Per un regalo completo, abbinare la bottiglia a un set di calici da degustazione o a una selezione di formaggi pregiati aggiunge un tocco di eleganza.

La scelta durante le festività cade quasi sempre sulle bollicine

Il Prosecco, con la sua effervescenza frizzante e il gusto fresco e piacevole, si afferma come il protagonista indiscusso di ogni festività, specialmente tra i vini per Natale . Questo vino italiano, prodotto principalmente nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ha conquistato il cuore di molti amanti del vino per diverse ragioni.

La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di occasioni, ma è durante le festività, con il suo carattere festoso e la sua capacità di celebrare i momenti speciali, che il Prosecco si distingue. La sua frizzantezza gioiosa è un accompagnamento ideale per i brindisi, mentre la sua vivacità si sposa perfettamente con i sapori leggeri e gli antipasti spesso presenti nelle tavole natalizie.

Inoltre, il Prosecco è spesso apprezzato per la sua accessibilità e il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo una scelta popolare per condividere momenti di gioia con amici e familiari. Che si tratti di un brindisi a mezzanotte o di un aperitivo durante i preparativi, il Prosecco continua a conquistare palati e cuori, diventando il compagno ideale per celebrare le festività in modo allegro e spensierato.

I Principali E-commerce Internazionali di Vino

Da alcuni anni, è possibile acquistare vino su internet, tuttavia, con l'arrivo della pandemia, il settore ha registrato un'esplosione con un incremento a tre cifre per due anni consecutivi.

Questo trend ha permesso l'accesso al mercato a numerosi nuovi piccoli imprenditori del e-commerce, ed ha inoltre rafforzato il business di coloro principali già presenti sul mercato.

Tra i migliori siti di e-commerce per l'acquisto di Vini, Bollicine Champagne, Spirits e Soft Drink online in questo ambiente altamente competitivo spicca sicuramente Benarbei.

Con una storia che abbraccia quasi un secolo, Bernabei si distingue come una delle principali realtà nel panorama del beverage italiano. Esploriamo le radici storiche e come l'azienda si è evoluta nel corso degli anni. In un'epoca in cui la digitalizzazione è predominante, Bernabei ha saputo adattarsi trasportando la sua ricca esperienza nel mondo digitale.

Il catalogo di Bernabei è un tesoro di vini, bollicine, Champagne, spirits e soft drink, in costante evoluzione. L’azienda seleziona attentamente le etichette per offrire un'esperienza unica. Sia tu sia un esperto del settore o un neofita, troverai sicuramente la bottiglia perfetta.

Bernabei si impegna anche per la sostenibilità, adottando pratiche eco-friendly, dalla transizione plastic-free all'uso di materiali riciclabili per le consegne. Ogni box consegnata è parte di un progetto di economia circolare, contribuendo a preservare l'ambiente.

Bernabei inoltre non è solo un negozio online di vini ma offre anche un'App intuitiva, il compagno di viaggio enologico personale di ogni appassionato di vino, con consigli personalizzati e per ordinare con la velocità di un click.

Attraverso l'iniziativa #EsperienzeInBottiglia, Bernabei va oltre l'offerta di bottiglie straordinarie e offre la possibilità di accedere a oltre 300 visite con degustazione, pranzo, cena o pernottamento nelle migliori Cantine, Distillerie e Maison del mondo.