Villaggi Calabria, proposte risparmio: dove andare in vacanza

State già pensando al mare e alle vacanze estive? Una delle mete più apprezzate da parte di tantissimi turisti, italiani e non, è certamente la Calabria, che offre tanti luoghi decisamente suggestivi e che meritano una visita.

Tra le principali caratteristiche di questa regione troviamo indubbiamente una folta presenza di villaggi Calabria direttamente sul mare, che consentono di ammirare panorami unici, che solo questa meravigliosa regione è in grado di offrire. L’acqua cristallina del mare sulla costa calabra è qualcosa di eccezionale, ma si tratta in generale di una terra che può vantare una storia pluri-centenaria, che ha ospitato civiltà e culture anche molto diverse tra loro.

Il mare è il protagonista indiscusso

Indipendentemente dal fatto che scegliate la costa tirrenica piuttosto che quella ionica, il mare della Calabria non ha certo bisogno di troppe presentazioni. È chiaro che la località maggiormente conosciuta è Tropea. Ogni anno ci sono centinaia e centinaia di turisti che affittano un appartamento oppure prenotare un soggiorno in hotel. In realtà, però, per tutti coloro che amano le spiagge ci sono anche altre località calabresi che meritano di essere visitate: si tratta di Scilla, così come Capo Vaticano, ma anche Diamante, Soverato, Praia a Mare e l’Isola di Capo Rizzuto.

Le vacanze alternative rispetto al mare

Nel caso in cui invece siate alla ricerca di un tipo di vacanza diverso rispetto al solito relax che si gode stando in spiaggia tutto il giorno, allora il consiglio è quello di partire all’esplorazione non solo delle città, ma anche di tutte le meraviglie che offre l’entroterra calabrese.

Nel primo caso, è chiaro che conviene sempre scegliere una città che faccia da base e poi girare tutte le principali attrazioni. Si va da Catanzaro fino a Reggio Calabria, ma in realtà anche Crotone, Vibo Valentia e Cosenza hanno davvero tanto da offrire. Dicevamo dell’entroterra: ebbene, in Calabria ci sono dei paesaggi veramente meravigliosi e vari, proprio grazie alla presenza sia del mare che delle montagne. I borghi calabresi sono un fiore all’occhiello della regione e, se amate il genere, conviene optare per uno dei numerosi itinerari turistici che vi faranno andare alla scoperta di borghi come Altomonte, ma anche Morano Calabro, senza dimenticare le escursioni tra le montagne dell’Appennino Calabro.

Trovare le migliori offerte per una vacanza al mare in Calabria

Non c’è dubbio che ogni anno tantissimi turisti italiani e non scelgono la Calabria proprio per la sua notevole lunghezza di coste: sono oltre 780 chilometri che si sviluppano lungo il mare e fanno di questa regione una delle mete più apprezzate per chi ama una vacanza da trascorrere in spiaggia.

Proprio al confine con la Basilicata, quindi nella parte più a settentrione rispetto alla costa tirrenica, ecco che sono da ammirare le spiagge di Lido di Tortora, ma anche di Praia a Mare, che offrono davvero un’ampia e variegata gamma di soluzioni anche in quanto a strutture ricettive. Insomma, non mancano di sicuro le soluzioni dove poter pernottare quantomeno, anche durante i periodi di alta stagione.

Proseguendo verso sud, ecco che si incontrano tante altre rinomate e apprezzate mete balneari. Si tratta di Sangineto Lido, ma anche Cetraro Marina, per non parlare di Diamante. In questa parte di costa, c’è da notare come le spiagge siano sempre lunghe e piuttosto sabbiose, per larga parte attrezzate di tutti i servizi e i comfort desiderati, per non dimenticare come il mare presenta un’acqua cristallina, di cui è difficile non innamorarsi. Proseguendo verso Catanzaro, ecco che ci si imbatte in località come Falerna Marina, Villaggio del Golfo e Lenzi: per chi raggiunge la Calabria in aereo, qui ci troviamo proprio nei pressi dell’aeroporto di Lamezia Terme, quindi potrebbe essere un’ottima scelta strategica.