Vacanze al mare: gli itinerari più belli e consigliati in Italia

By Athesis Studio

È finalmente arrivato il momento di pensare alle vacanze al mare, ma dove andare? La risposta a questa domanda è più semplice di quanto si possa pensare perché in Italia c’è tutto quello che si può desiderare, cioè spiagge paradisiache lambite da un mare cristallino. Queste allora sono le migliori destinazioni in Puglia e Calabria per le prossime vacanze estive.

Il Salento in Puglia

Impossibile oggi parlare di Puglia, senza citare il Salento; quasi sconosciuto fino a una decina di anni fa, oggi è una destinazione tra le più ambite in tutta Italia perfetta per prenotare le vacanze in villaggio grazie a scenari unici, a partire dalle spiagge di sabbia bianca. Situato nella parte più a sud della Puglia, il Salento corrisponde al tacco dello stivale italico. Nella sponda est è bagnato dal mar Adriatico, mentre a ovest dallo Ionio.

Noto anche per i suoi borghi pittoreschi e la cucina locale, il Salento è però famoso per le bellissime spiagge. Tra quelle di sottile sabbia, sono imperdibili quella a Torre dell’Orso, i Laghi Alimini e la Baia dei Turchi a Otranto per quanto riguarda il lato adriatico. Da questo versante, sono però numerose le spiagge rocciose tra gli scogli come Porto Badisco, Santa Cesarea Terme, Cala dell’Acquaviva, Castro.

Il lato ionico, tuttavia, forse è il più bello per via di ampie spiagge sabbiose e un mare cristallino. A Pescoluse si trovano le cosiddette Maldive del Salento, cioè le spiagge bianche, mentre a Porto Cesareo meglio dirigersi in località di Punta Prosciutto, senza poi dimenticare le spiagge a Santa Maria di Leuca e Gallipoli.

Calabria e la costa degli Dei

Se da una parte la Puglia è una meta piuttosto nota, dall’altra la Calabria è la destinazione emergente. Ideale per chi è alla ricerca di spiagge e litorali meno battuti, la costa degli Dei è il tratto di Calabria che va da Pizzo Calabro a Nicotera.

I 55 chilometri di litorale ininterrotto, presentano sia tratti rocciosi che baie sabbiose, tutte accomunate da un mare davvero incantevole. La vista è qualcosa di unico e, nelle giornate più terse, si possono avvistare le vicine isole Eolie, raggiungibili anche in giornata noleggiando un'imbarcazione o con un tour organizzato.

Per quanto riguarda le spiagge più belle, quelle di Briatico vantano un mare azzurrissimo. Il litorale di sabbia candida attorniato da scogliere, degrada dolcemente, risultando perfetto per la balneazione. Una tappa imperdibile è a Sant’Irene, dove la costa frastagliata lascia spazio a baie sabbiose da cui ammirare il tramonto.

In zona Pizzo Calabro, le spiagge più belle sono quelle di Colamaio, situata nel golfo di Sant’Eufemia. Merita di esser menzionata anche la Spiaggia di Piedigrotta, ubicata in una grotta naturale e pochi metri dal mare smeraldo.

Invece a Tropea, le spiagge più belle sono quelle del Cannone e della Rotonda. Ma è a Capo Vaticano che la costa dà il meglio di sé; la spiaggia di Praia I Focu, raggiungibile principalmente via mare, è un piccolo paradiso protetto dai venti, perciò perfetta in ogni stagione.