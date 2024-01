Unico Immobiliare: l’agenzia immobiliare che garantisce efficienza e personalizzazione nel real estate

By Athesis Studio

Top Rent Srl, impresa italiana condotta da Riccardo Biolo, che rappresenta una delle più autorevoli realtà del nostro Paese attive in ambito immobiliare, punta ad interpretare con efficacia i cambiamenti che distinguono il mercato attuale, sempre più attento al valore della qualità dell’offerta. Fra i quattro brand che caratterizzano la proposta dell’azienda, Unico Immobiliare assicura risultati tangibili e massima personalizzazione nel real estate.

Provvigioni su misura e certezza di vendita entro 150 giorni: Unico Immobiliare

Agenzia immobiliare innovativa e moderna, che si distingue dalle altre opzioni attive sul mercato, Unico Immobiliare offre al proprio pubblico l’opportunità di scegliere la provvigione da versare.

Attraverso uno speciale metodo di lavoro che si articola in sette step, a cui si affianca la garanzia di vendita entro 150 giorni, Unico Immobiliare offre pacchetti specifici e personalizzati, a misura delle singole necessità di ogni cliente. In questo modo, è possibile contrastare l’approccio standardizzato che distingue le tradizionali agenzie.

La promessa, del resto, è quella di fornire un servizio su misura, qualificato ed efficace, adattato alle specifiche caratteristiche dell’immobile e ai bisogni dei clienti.

Infatti, per Unico Immobiliare ogni immobile è diverso e particolare, con necessità di un piano di comunicazione e marketing specifico, che ne sappia valorizzare i punti di forza, al fine di massimizzare il valore e ridurre i tempi di vendita.

Attraverso sistemi specifici come home staging, virtual home staging, rendering, campagne Facebook e Google, video, videotour ed eventi open house è possibile proporre sul mercato l’immobile nel migliore dei modi. Ne viene così data la massima visibilità, attirando un maggior numero di clienti e potendolo quindi vendere al meglio.

Riccardo Biolo: una leadership innovativa nel mercato immobiliare

Alla guida di Top Rent Srl e del gruppo Safebox vi è Riccardo Biolo, una figura di spicco nel mondo immobiliare, noto per la sua visione innovativa e la sua vasta conoscenza del settore. Con una laurea in Ingegneria Gestionale, conseguita all'Università di Padova nel 2004, l’imprenditore ha percorso una carriera costellata di importanti esperienze, che lo hanno portato a creare un sistema efficiente per la gestione di un portfolio esteso.

Attraverso i marchi del gruppo, Homstudent ed Italstay, sono gestite oltre 400 unità in affitto, dislocate nel Nord Italia.

Biolo ha guadagnato notorietà anche come autore di pubblicazioni influenti nel campo immobiliare, con libri che sono diventati bestseller Amazon, consolidando la sua posizione come una delle figure di riferimento nel settore.

Con il lancio di Unico Immobiliare e il supporto degli altri brand di Top Rent Srl, Biolo ha saputo ridefinire gli standard del mercato immobiliare, combinando con successo innovazione, efficienza e un focus mirato sulle singole necessità dei clienti.