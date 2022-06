Turismo: i trend da tenere d’occhio in ambito enogastronomico

Negli ultimi anni, si è affermato un trend a dir poco interessante in ambito business, soprattutto tra i giovani under 35. Di cosa stiamo parlando? Del ritorno alla terra attraverso attività legate all’ambito agricolo e agrituristico. Sulla scia della ricerca di una quotidianità dai ritmi più sostenibili, tantissime persone scelgono di abbandonare percorsi che duravano da anni per cambiare vita. Nel momento in cui si fa questa scelta, è bene essere consapevoli dell’esistenza di alcuni trend che, in questo momento, stanno dominando il mercato.

Cercare un agriturismo in vendita in Toscana o in un’altra Regione è solo il primo passo: lo step successivo prevede il fatto di analizzare quello che vogliono le persone - il cui numero è sempre più alto ed è cresciuto notevolmente dopo l’emergenza sanitaria - che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in mezzo alla natura alla scoperta delle meraviglie enogastronomiche del nostro Paese.

L’amore per il vino

Puntare sulla produzione enologica e sulla promozione delle principali etichette della zona in cui si esercita la propria attività può rivelarsi una scelta vincente. Il mondo del vino, tra le filiere più solide del nostro Paese nonché settore che può essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria eccellenza mondiale, è riuscito a dimostrare, soprattutto grazie alle degustazioni online, una forte resilienza durante la pandemia. Non appena ne hanno avuto la possibilità, gli utenti sono tornati a visitare concretamente le cantine, portando i percorsi incentrati sulla degustazione enologica in cima alla lista quando si parla di prenotazioni.

Cicloturismo e delizie del palato? Sì, grazie!

Sempre sulla scia della ricerca di soluzioni per le vacanze lontane dai circuiti del turismo di massa, sta guadagnando popolarità il cicloturismo. Approccio al turismo e alla scoperta delle bellezze del nostro Paese recentemente celebrato con la prima edizione di una fiera dedicata - l’evento è andato in scena lo scorso mese di marzo a Milano presso la Fabbrica del Vapore - se associato all’universo enogastronomico dà spazio a un mix vincente per chi vuole lanciare un business a contatto con la natura.

Se si ha intenzione di concretizzare l’appena citata scelta, è quindi fondamentale studiare bene la zona dove aprire il proprio agriturismo.

Il nodo del digital

I due anni di emergenza sanitaria ce lo hanno insegnato chiaramente: l’online è nodale se si ha intenzione di far prosperare il proprio business. Nel mondo dello slow tourism e dei percorsi enogastronomici c’è purtroppo ancora molta strada da fare. Sono infatti poche le realtà con un sito web. Molte di quelle presenti online hanno diversi gap da colmare. Qualche esempio? L’impossibilità di offrire agli utenti la possibilità di effettuare una visita virtuale degli spazi del casale o del museo del gusto.

Tracciabilità prima di tutto

Se si decide di dare a un business in ambito enogastronomico e si punta, comprensibilmente, al successo commerciale, un doveroso cenno va dedicato al focus sulla tracciabilità. Tra contenuti video, testi e interviste a chi, ogni giorno, ha a che fare con i prodotti, è necessario mettere in primo piano ogni step della filiera.

A dimostrazione di quanto l’appena citato approccio sia importante è possibile citare il fatto che, a seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria, l’interesse dell’utenza finale verso i piccoli produttori è cresciuto tantissimo proprio per via dell’appena citata trasparenza.

La crescita dei microbirrifici

In conclusione, non si può non chiamare in causa il trend dei microbirrifici. Realtà il cui numero è cresciuto a marce forzate negli ultimi anni, sono diffusi in tutta Italia e, numeri alla mano, sono riusciti a creare reti virtuose di collaborazioni con ristoranti e trattorie, per non parlare degli agriturismi. Il risultato? Scambio di valore reciproco che porta vantaggi a dir poco rilevanti agli imprenditori.