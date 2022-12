Trek, a Verona un nuovo modo di vivere la bici

Lo Store in via Roveggia 124 non è solo un negozio, ma un luogo di aggregazione e cultura

Un luogo d’incontro per gli appassionati della bicicletta, ma non solo. Un centro di diffusione di una cultura salutare ed ecologica, quella della due ruote. È questo lo spirito che c’è dietro al nuovo Trek Store di Verona, che si trova in via Roveggia 124. Il centro è aperto da luglio ed è stato inaugurato la scorsa settimana con un evento pubblico al quale hanno partecipato tanti appassionati, famiglie, curiosi e due madrine d’eccezione, la Campionessa del Mondo 2021 su strada Elisa Balsamo (Team Trek Segafredo) e la leggenda Paola Pezzo, due volte Oro olimpico e due volte Campionessa del Mondo Mountain Bike e Ambassador Trek Verona.

Nel mondo delle due ruote il Trek Store rappresenta un concetto nuovo di approccio al cliente che si basa su accoglienza, disponibilità di prodotto, contatto diretto con la clientela e assistenza in 24 ore su tutte le tipologie di bici. Già perché la struttura di Verona presenta una proposta di assistenza innovativa, dedicata a tutte le marche e ad ogni modello di bici: riparazione e risoluzione dei problemi entro 24 ore dalla consegna. In altre parole, è possibile portare la propria bici per una riparazione e Trek Store Verona garantisce che già per il giorno dopo è pronta per l’utilizzo. Se così non fosse verrà consegnata una bici di cortesia da poter utilizzare fino a quando il proprio messo non sarà pronto.

Una soluzione per tutti

Nei suoi oltre 400 metri quadrati di spazio espositivo, Trek Store Verona propone una vastissima gamma di bici, che vanno dalla strada alla città, passando per le mountain bike e le gravel. Inoltre sono presenti anche soluzioni elettriche e a pedalata assistita. Ovviamente, oltre alle biciclette anche accessori, abbigliamento e tutto quello che serve per poter alimentare la propria passione su due ruote.

“La missione di Trek è quella di creare prodotti non solo funzionali, ma che possano ispirare. Vogliamo stimolare il cambiamento verso un mondo migliore. E vogliamo farlo spingendo sempre più gente ad andare in bicicletta - afferma Giovanni Loguercio, Store Manager di Trek Verona - Da questa visione abbiamo sviluppato una nuova idea di negozio, sempre più orientato all’incontro delle necessità di ogni appassionato del mondo bici”.

Due madrine tutte “d’Oro”

A tenere a battesimo Trek Store di Verona sono quindi state Elisa Balsamo e Paola Pezzo, due star di caratura mondiale. Proprio nella loro storia si possono assaporare i valori alla base della filosofia Trek. “La bicicletta è sempre stata una grande passione fin da quando ero piccolina - dice Balsamo, l’alfiere del Team Trek Segafredo - Raggiungere dei risultati importanti, con dedizione e sacrificio, per me è stato realizzare i sogni che avevo da bambina. Ma i risultati non devono essere un’ossessione. Chi vuole iniziare ad andare in bici, soprattutto se è un bambino, deve pensare a divertirsi. La bici offre la possibilità di poter condividere dei momenti, una passione. È un aspetto fondamentale”.

Per Paola Pezzo “la bicicletta è avventura, è natura, è una grande passione”. Dalla Mountain Bike alla strada, fino alla Gravel, una vita sempre su due ruote. “La Gravel è una bella via di mezzo tra le altre due tipologie, inoltre fa assaporare ottime sensazioni. Grazie al fatto che ci si può avventurare su strade sterrate, lungo gli argini dei fiumi, trasmette proprio una grande sensazione di libertà”, conclude Pezzo.