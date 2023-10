Liceo “Girolamo Fracastoro”: una scuola per la scienza, una scuola per l'Europa

In un periodo di rapidissime trasformazioni, scientifiche e tecnologiche, in cui le conoscenze e le tecnologie mutano ad una velocità mai prima sperimentata dagli uomini, può sembrare che lo studio liceale sia condannato ad essere sorpassato. Se, però, si riflette sul fatto che, da sempre, la storia dell’uomo è connessa alla capacità di trasformazione, scientifica e tecnologica, del mondo che ci circonda, la comprensione approfondita e critica della realtà – tipica dei percorsi liceali – garantisce strumenti culturali e metodologici che favoriscono il conseguimento di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. Di qui la scelta di tenere assieme Liceo scientifico ordinario ed il Liceo scientifico opzione scienze applicate, che consentono l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria e l’inserimento nel mondo del lavoro in ruoli significativi, con altri due indirizzi: il Liceo linguistico, che apre a tutte le facoltà universitarie e consente di raggiungere la padronanza delle principali lingue moderne, ed il Liceo delle scienze umane, opzione economico sociale, che apre a tutte le facoltà universitarie e consente un rapido inserimento nel mondo del lavoro, in forza degli strumenti, dei metodi e delle categorie interpretative fornite dalla scienze giuridiche ed economico-sociali che caratterizzano questa opzione.

Si tratta di un progetto complessivo, in cui si prevede lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, in cui la conoscenza e la pratica dei metodi di indagine delle singole discipline, ed in particolare del metodo scientifico, si media con l’esercizio della lettura, della traduzione dei testi letterari, storici e filosofici. Di qui una inevitabile vocazione all’apertura, che è apertura alla conoscenza, alla tecnologia e ai saperi, ma anche apertura al mondo che ci circonda; e, dunque, in primo luogo all’Europa.

In questo quadro si comprende la ragione dell’affermazione secondo cui il “Fracastoro” è una “Scuola per l’Europa”. Una scuola che, attraverso l’organizzazione di scambi culturali, consente agli studenti di svolgere attività didattiche e culturali, formative e di orientamento in alcuni tra i principali paesi europei; e di farlo, in alcuni casi, con finanziamenti dell’Unione Europea, come nel caso dei Progetti Erasmus+ o del Progetto “Move”, che sono ripresi già nel 2022, non appena la situazione generale del Paese lo ha consentito.

Molti degli scambi culturali realizzati in passato (e portati avanti solo parzialmente durante gli ultimi due anni) nel periodo della pandemia sono stati realizzati in modalità E-Twinning. In tal modo i ragazzi hanno dialogato con i loro partner europei online attraverso una piattaforma dedicata, in attesa di poter riprendere le attività in presenza.

In altri casi, invece – come, ad esempio, nei Progetti Erasmus + e nel Progetto Move – il nostro Liceo ha ripreso le attività già nel corso nella prima parte del 2022, consentendo alle studentesse e agli studenti di effettuare significative esperienze in Spagna e in Irlanda. Sono state, anche, realizzate attività di long mobility term (di 30 o più giorni) in Francia, Germania e Spagna, dedicate ad alunne e alunni particolarmente meritevoli. Infine nel 2022 sono stati portati a compimento due Progetti MOVE: uno per la conoscenza e la certificazione della lingua spagnola; l’altro per la conoscenza e la certificazione della lingua inglese.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.liceofracastoro.edu.it.

offerta formativa 2024/2025

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER ALUNNI DI TERZA MEDIA E GENITORI

9/10/11 novembre 2023: Presenza al Salone dell’Orientamento (dalle ore 14:00 alle ore 18:00 per le famiglie) -

Venerdì 17 novembre 2023: dalle ore 18:00 alle ore 20:30 serata generale di Presentazione del Liceo in Succursale (Via Ca’ di Cozzi)

Giovedì 14 dicembre 2023: Porte aperte in succursale (Via Ca’ di Cozzi 39)