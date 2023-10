Istituto Don Mazza

By Athesis Studio

Al Mazza il nostro ritmo può essere il tuo

Senza trascurare i destinatari ideali della prima ora, dato che il Fondatore voleva che anche i poveri avessero la possibilità di studiare ad alti livelli, le Scuole secondarie di primo grado e i Licei classico e scientifico “Don Mazza” sono aperti a tutti, purché le alunne e gli alunni siano animati dal desiderio di valorizzare i loro talenti, di lasciarsi coinvolgere in un percorso educativo stimolante, valorizzando apprendimento e novità, saperi tradizionali e attenzione alle nuove competenze richieste dalla Società e dal Mondo del lavoro: creatività, problem solving, saper imparare per tutta la vita e cooperare.

Alle materie curricolari si affiancano diritto ed economia al biennio dei Licei; il potenziamento della matematica integra la didattica laboratoriale per le scienze; l’orario di inglese viene completato con l’ora settimanale di Speaking guidata da docenti madrelingua. Si programmano – in un clima di libera partecipazione – incontri e attività sul metodo di studio e occasioni di formazione per i genitori. Si valorizzano tutte le dimensioni della persona: quella fisica (con attività agonistiche programmate dalla scuola e corsi di teatro) e quella spirituale (ritiri di classe e giornate di natura e spiritualità). Tutto questo e tanto altro.

Naturalmente anche la Scuola Media è più attenta all’apprendere che all’insegnare, mostrandosi aggiornata sia sul piano delle metodologie didattiche che su quello delle proposte sempre calibrate sulla persona, tenendo conto delle specificità di ciascuno.

La tua scuola, in tutti i sensi, perché – è la frase che tra i nostri studenti circola di più – al Mazza mi fanno lavorare, ma nella gioia, e mi sento a casa mia!

Nutrito il calendario di incontri, sia in presenza che online, per la presentazione delle Scuole. Possibilità di iscriversi alle giornate di “anteprima” scolastica.

Info anche nel nostro sito www.donmazza.org. Vi aspettiamo – ragazzi e ragazze – alle diverse iniziative nelle quali vi accorgerete che i protagonisti siete proprio voi!