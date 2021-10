Presentazione offerta formativa 2022/2023

Dal 1973 l’Istituto Luigi Carnacina si pone tra le scuole più accreditate nell’ambito del turismo e dell’ospitalità alberghiera con le sedi di Bardolino e di Valeggio sul Mincio.

La tradizionale offerta formativa dell’Istituto si è arricchita, dall’anno scolastico 2020/2021 e presso la sede di Valeggio sul Mincio, del percorso di studi per il conseguimento del Diploma di Istituto Professionale - Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Diploma in “Tecnico per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione”

Il diploma di Tecnico per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, conseguito nel corso dei cinque anni, copre nel panorama scolastico italiano un ruolo importante perché permette ai neodiplomati di immettersi nel mondo del lavoro, di specializzarsi attraverso i corsi di Istruzione Tecnica Superiore della durata di due anni o di proseguire gli studi all’università.

L’Istituto Alberghiero Luigi Carnacina, nelle sedi di Bardolino e Valeggio sul Mincio, promuove la formazione di specifiche competenze proprio nel settore turistico, uno dei settori ritenuti essenziali per la ripartenza e la ripresa economica del Paese.

Il quadro orario del biennio prevede un’area generale comune a tutti gli indirizzi e un’area professionalizzante orientativa, nella quale accanto a scienze degli alimenti e alle lingue straniere, gli studenti svolgono le discipline tecnico-pratiche di enogastronomia-cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Le attività di laboratorio assumono così una valenza non solo formativa ma anche orientativa per la scelta del triennio di specializzazione. Nel triennio, alle tradizionali specializzazioni di cucina sala e accoglienza turistica, lo studente può indirizzare la propria scelta anche sul percorso di pasticceria.

Tutte le attività proposte e presentate nel Piano dell’Offerta Formativa hanno un comune denominatore nel progetto formativo-educativo orientato alla crescita professionale e personale degli studenti. L’Istituto collabora con Enti, Comuni e Associazioni del territorio permettendo agli alunni di sperimentarsi anche al di fuori dei laboratori scolastici.

Diploma in “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”

Il diploma quinquennale in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale consente di acquisire specifiche competenze utili a organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale negli ambiti professionali dell’assistenza e della salute.

Il diplomato nei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale può collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e soggetti in situazione di svantaggio, oltre a promuovere e a facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi.

La predisposizione alla comunicazione e alla relazione e il desiderio di lavorare in team, in collaborazione con altre figure professionali, per favorire e sviluppare attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali rappresentano alcune delle attitudini che vengono potenziate nel corso dei cinque anni.

L’istituto, a completamento del percorso di studi, promuove inoltre la formazione in ambito psicomotorio e nelle Terapie alternative (Pet Therapy, Musicoterapia) e la formazione all’imprenditorialità anche attraverso a collaborazione di esperti del settore quali educatori, Infermieri e assistenti sociali.

Un’importante possibilità è rappresentata dal corso extracurricolare integrato per Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) autorizzato dalla Regione Veneto e rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ dei servizi socio sanitari.

Operatore della Ristorazione

In base all’intesa tra Regione Veneto e l’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto dall’anno scolastico 2011/2012 sono stati attivati presso le due sedi i percorsi triennali di qualifica professionale in operatore della Ristorazione nelle due articolazioni di: Operatore preparazione pasti e operatore dei servizi di sala e bar. Per gli studenti del secondo e del terzo anno sono previsti stage in aziende selezionate.

Corso per adulti – Diploma in “Tecnico per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione”

Il corso per adulti, in orario pomeridiano, si articola in tre periodi didattici finalizzati al conseguimento del Diploma in “ Tecnico per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione”.

Il corso offre la possibilità di acquisire una competenza professionale aggiornata, consente la riconversione professionale di adulti già inseriti in altri ambiti lavorativi e il reinserimento nel sistema formativo di studenti-lavoratori.

Le nostre proposte formative di eccellenza:

I Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento

I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, hanno sostituito i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, vedono protagonisti tutti gli alunni del secondo anno e del triennio ed hanno l’obiettivo di far sperimentare percorsi esperienziali legati al mondo del lavoro e di orientamento accademico-universitario.

Progetti linguistici

Al passo con le richieste del mondo del lavoro, l’Offerta Formativa dell’Istituto pone particolare attenzione alla formazione linguistica.

Oltre ai corsi di potenziamento pomeridiano di lingua inglese e tedesca volti alla certificazione linguistica, il Carnacina riserva a 26 alunni neo diplomati il progetto Erasmus+ “ECHOS in Europe”, che prevede la permanenza di 5 mesi in uno dei Paesi dell’Unione Europea con stage presso aziende alberghiere e ristorative di alto livello, permettendo loro di consolidare e migliorare le competenze professionali, linguistiche e di cittadinanza europea apprese a scuola. Qualificante e ormai consolidata la collaborazione con il Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese che dà la possibilità agli alunni di quarta, attraverso 4 borse di mobilità, di partecipare ad un’esperienza linguistica-professionale a Kilkenny in Irlanda. Per quanto riguarda la seconda lingua straniera studiata nell’Istituto e punto cardine dell’Offerta Formativa, il progetto “Move 2019-Ambiente ed Energia” del Fondo Sociale Europeo consentirà agli studenti selezionati di partecipare ad un corso di approfondimento linguistico in tedesco della durata di 20 ore in Italia e 60 ore presso la città di Bamberg nel nord della Baviera in Germania.

A questi si aggiungono i due progetti Erasmus+ “Taste Europe on the Go!”, con partner in Finlandia, Spagna e Olanda, e “Talented Entrepreneurs in Job Market”, di recente approvazione, con partner in Lettonia, Portogallo, Serbia e Turchia.

Progetto “Ristorazione diversa”

Da sempre attento agli studenti con disabilità l’Istituto Carnacina ha dato avvio al progetto “Ristorazione diversa”, che vede protagonisti gli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Alberghieri nazionali ed internazionali.

Progetto “Orientamento post-diploma”

Attento al processo di crescita professionale post diploma da qualche anno l’Istituto Carnacina ospita due percorsi ITS Academy Turismo Veneto: “Hospitality Management” e “Restaurant Business Management”.

Nel corso del quarto e del quinto anno vengono organizzati incontri di orientamento universitario.

Aspettiamo i ragazzi e i loro genitori nelle giornate di scuola aperta per farci conoscere e far conoscere la nostra Offerta Formativa nel rispetto delle norme adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

E’ possibile contattare telefonicamente la scuola al numero 0456213311 oppure scrivere a: orientamento.bardolino@carnacina.edu.it oppure a orientamento.valeggio@carnacina.edu.it