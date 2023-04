Sipario sul Torneo delle regioni di calcio a cinque

Il Veneto vince la categoria femminile, tra i maschi successi per Campania, Lazio e Sicilia

Si è concluso all’AGSM Forum di Verona il Torneo delle Regioni di calcio a cinque, che per quest’anno è stato organizzato dal Comitato Regionale Veneto nella nostra provincia, coinvolgendo più location. Il campo ha decretato la vittoria del Veneto, che si è imposto sulla Lombardia (4-2 dts) nella competizione femminile; la categoria Under19 ha visto il successo della Sicilia sulla Calabria (4-2); mentre tra gli U17 il successo è andato alla Campania, che si è imposta sulla Sicilia (4-2); infine, il Lazio ha superato il Piemonte (1-0) primeggiando nella categoria U15.

Le padrone di casa del Veneto, quindi, si impongono nel torneo femminile al termine di una finale unica con la Lombardia (4-2). È stata una partita bella, rocambolesca e incerta, conclusa ai supplementari. Le venete conquistano il trofeo per la terza volta nella loro storia, mentre la Lombardia mastica amaro, essendo arrivata a un passo dall’obiettivo alla sua prima finale.

Nella categoria Under 19 la Sicilia torna al successo a distanza di 11 anni dall’ultima vota. Era infatti il 2012 quando gli isolani portarono a casa il loro sesto successo. A farne le spese (4-2) la Calabria, che era tornata in finale dopo quella vittoriosa del 2017. La partita ha visto la Sicilia subito prendere il largo per 2 reti a zero, ma la determinazione calabra ha consentito di riportare tutto in parità all’inizio del secondo tempo. Le ultime reti siciliane sono frutto soprattutto di una maggiore abitudine a giocare questo tipo di partite.

La finale degli Under 17, tra Campania e Sicilia è stata vibrante, caratterizzata da sorpassi e controsorpassi che alla fine hanno portato alla vittoria della Campania per 4-2. Per la compagine si tratta della prima vittoria del Torneo nella storia. La Sicilia ce l’ha messa tutta, a due terzi del match si era anche portata in vantaggio, ma i campani sono stati perfetti nei momenti chiave.

Nella prima finale della giornata il Lazio ha beffato 2-1 il Piemonte VdA con un gol a pochi secondi dal fischio finale, al termine di una partita equilibrata, corretta e molto combattuta. Per il Lazio è il secondo titolo di categoria in assoluto. Il Piemonte VdA per la seconda volta si ferma ad un passo dal suo primo scudetto di categoria.

Il Torneo delle Regioni di calcio a cinque 2023 ha mantenuto tutte le promesse, garantendo emozioni e spettacolo per tutte la durata della manifestazione. Non poteva essere altrimenti visti ii numeri imponenti portati in provincia di Verona: 864 atleti e atlete dai 14 ai 26 anni in rappresentanza di 72 diverse regioni; 133 partite che si sono svolte in 15 palazzetti dello sport disseminati su tutto il territorio veronese; 1.250 le persone coinvolte, tra staff tecnico e accompagnatori.

Per il Veneto è stata una prima assoluta per quanto riguarda il concentramento di tutte le categorie del futsal. Il Comitato Regionale Veneto aveva già organizzato la competizione nel 2008, ma 15 anni fa scesero in campo solo le Rappresentative Juniores. È possibile rivedere tutte le emozioni del Torneo delle Regioni sul sito (https://torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr) e sui social della Lega Nazionale Dilettanti e del Torneo.