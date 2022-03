Fondata da Ermanno Rolle, Seriveneta è un’azienda sita nella provincia di Padova, che opera su tutto il territorio veneto e che sta espandendo il suo raggio d’affari a livello nazionale.

Specializzata nella stampa di etichette e tastiere B2B, Seriveneta punta molto sulla flessibilità della produzione, garantendo così ai clienti personalizzazione dei prodotti, sicurezza nelle tempistiche e utilizzo delle più moderne tecniche di stampa.

L’azienda, oggi guidata dai figli del fondatore Dario e Andrea, è attiva anche nell’etichettatura di prodotti chimici e presidi medico chirurgici, oltre che nel settore di stampa industriale, anche se il focus principale dei loro servizi resta quello delle attrezzature elettroniche.

Seriveneta, modernizzazione verso il futuro

Il mercato della serigrafia è un mercato molto più dinamico di quanto si possa in realtà immaginare: nel settore della stampa, le innovazioni tecnologiche sono sempre più frequenti, rendendo così necessario per le aziende l’adozione di tecniche sempre più moderne ed efficaci.

A tal proposito, Seriveneta ha implementato nel tempo un parco macchine composto da plotter da taglio e per stampa digitale, linee serigrafiche dedicate e fustellatrici industriali di ultima generazione, utili per garantire ai propri clienti la risposta più adatta alle loro richieste.

Oltre che della stampa, Seriveneta si occupa di progettazione e design di prodotto, offrendo diverse possibilità che spaziano dalla stampa serigrafica alla stampa digitale. Partita nel 1994 con la produzione di frontalini e tastiere per schede elettroniche, oggi Seriveneta si presenta dunque sul mercato della serigrafia come un’azienda a 360°, in grado di spaziare in termini di soluzioni e presentarsi così, più che come un fornitore, come un vero e proprio partner di sviluppo per i propri clienti.

Seriveneta, una storia di famiglia proiettata al futuro

Seriveneta è oggi guidata dai figli di Ermanno, Dario e Andrea.

Andrea entra in azienda nel 2000, come responsabile di produzione, interfacciandosi direttamente con i clienti per gestirne le variazioni di domanda. Nel 2004 è poi Dario a fare il suo ingresso in azienda, come responsabile amministrativo.

Nel 2011 Dario e Andrea assumono il controllo di Seriveneta, diventando ufficialmente soci tra loro. I primi risultati sono estremamente positivi: il fatturato dell’azienda si incrementa del 30% circa, giungendo infine all’acquisto di MicroNova Srl, uno dei principali clienti aziendali. Proprio in questi anni avviene il primo vero ammodernamento del parco macchine aziendali, con l’acquisto di nuove macchine da stampa serigrafica ATMA e Forno UV, nuovi telai serigrafici e nuovi plotter da stampa.

Non ultimo per importanza, è dell’anno scorso un aumento di capitale per Seriveneta, proprio in vista delle sfide del futuro. Tra gli altri progetti di Seriveneta, nelle intenzioni dei due fratelli Rolle vi è la trasformazione dell’azienda in Srl, l’adozione dei precetti di Agenda 2030 per quanto riguarda la sostenibilità del business aziendale e, non ultimo, il progetto di investire in una sede produttiva più grande, preludio ad un ulteriore ampliamento del parco macchine destinato alla stampa serigrafica. Un altro modo per incrementare la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti non soltanto in Veneto, ma su tutto il territorio nazionale.