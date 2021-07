Sandali con punta quadrata: come scegliere la scarpa must dell’estate

Dai brand dell’apparel alle firme di lusso, non esiste marchio che non ne abbia almeno un modello in catalogo, anche in virtù del fatto che si tratta di una calzatura versatile, facile da abbinare e capace di impreziosire davvero qualsiasi tipo di look. Proviamo a capire insieme, allora, come scegliere modelli e materiali giusti. Non prima, però, di aver suggerito di visitare lo store online TheDoubleF a chiunque stia cercando scarpe iconiche come il sandalo quadrato matelassé di Bottega Veneta: l’assortimento di colori e taglie è vasto. Le consegne e i tempi di spedizione sono rapidi e sicuri ma soprattutto si può spesso approfittare di sconti speciali e promozioni esclusive. Qualche volta si può approfittare di sconti e promozioni speciali.

Modelli, marche e abbinamenti dei sandali con punta quadrata

Come già si accennava, del resto, di sandali con punta quadrata quest’anno se ne trovano davvero in qualsiasi catalogo, anche di calzature sportive e per il tempo libero. Se è vero che quando si parla di sandali con punta quadrata il pensiero corre veloce ai sandali con il tacco, infatti, è vero anche che la punta quadrata è tipica di molte calzature sportive aperte come i sandali con gli strap che spopolano già sui piedi delle star e che saranno di tendenza nei mesi a venire. Coloratissimi, in tonalità accese e fluo o con perline, borchie o fili di raso a sostituire la calzata di stoffa, saranno da indossare la sera, anche sotto a gonne e vestiti lunghi.

Sandali bassi a fascia e sandali allacciati alla schiava non mancheranno, per restare nel campo delle scarpe basse e saranno tra le proposte più versatili, da indossare di giorno sotto a jeans e shorts o durante un aperitivo al tramonto o per una serata abbinati a un abito sottoveste o a una maxi-tuta.

Tante anche le alternative tra cui scegliere per quanto riguarda i sandali con la punta quadrata e il tacco, fermo restando che non sembra essere questa l’estate dei tacchi vertiginosi: le medie altezze, quelle di un tacco 5 o di un tacco 8 per semplificare, accontenteranno tutte. La punta quadrata, specie nelle scarpe aperte, ricorda molto gli anni Ottanta e Novanta, specie se si tratta di sandali vintage con la punta quadrata a multi-fascia sul collo del piede.

Dai piccoli fiorellini ai maxi-pois non mancano le fantasie e, quanto ai colori più in voga, anche i metallizzati, dall’oro al rosé, spopoleranno tra le proposte di questa estate. Chi non ha paura di osare, però, dovrebbe optare soprattutto per i sandali con la punta quadrata e un tacco modellato: in qualche caso si tratta di vere e proprie sculture ma, per non rischiare di eccedere, meglio abbinarli a look sobri come un tubino nero o un paio di jeans classici.