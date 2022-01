Roberto Ingoglia: a Partanna da Ottobre scorso una nuova filiale di Energy Italy

Il 2022 si prospetta un anno ricco di soddisfazioni e nuovi successi per Roberto Ingoglia, l’attuale Amministratore Delegato di Energy Holding e fondatore di Energy Italy spa che sta continuando, anno dopo anno, a portare avanti progetti sempre più ambiziosi. Dopo l’apertura della nuova sede di Catania infatti, l’ottobre scorso è stata inaugurata ufficialmente la filiale di Partanna in provincia di Trapani. La Energy Italy spa dunque prosegue nel suo percorso di espansione, con l’obiettivo di stare più vicina ai propri clienti e consulenti siciliani. Benedetto Roberto Ingoglia d’altronde vanta un legame speciale con l’isola: originario proprio di Partanna, piccolo comune in provincia di Trapani, sta portando la sua Energy Italy ad una crescita straordinaria sul territorio. La sede operativa dell’azienda specializzata nelle rinnovabili rimane a Costermano, ma con la nuova apertura dello scorso ottobre a Partanna Energy Italy punta ad una presenza capillare anche nella Sicilia occidentale.

Roberto Ingoglia: già evidenti i primi risultati della nuova sede di Partanna

La decisione di Roberto Ingoglia di aprire una nuova filiale della Energy Italy a Partanna in provincia di Trapani si è rivelata vincente sin da subito. Inaugurata nell’ottobre del 2021, in meno di 3 mesi infatti la sede ha gestito il 5% del fatturato annuale complessivo dell’azienda, rivelando delle grandissime potenzialità. D’altronde, mancava un punto di riferimento nella Sicilia occidentale, che risultava ancora in parte scoperta. Per la Energy Italy di Roberto Ingoglia, la vicinanza ai clienti e ai consulenti è sempre stata fondamentale per garantire assistenza costante e servizi di alto livello. Viene dunque da sé che l’apertura di una sede a Partanna in provincia di Trapani fosse indispensabile.

Energy Italy: con le nuove sedi di Partanna e Spoleto e il potenziamento delle Filiali di Catania e Costermano atteso un +25% del fatturato nel 2022

Roberto Ingoglia, visti i primi successi registrati dalle nuove filiali di Partanna e Cataniasi dice ottimista sul futuro della Energy Italy. Questi hanno rappresentato infatti l’ultimo tassello di un progetto ben più ampio, che aveva come obiettivo ultimo quello di coprire l’intero territorio nazionale. Da quest’anno, le filiali della Energy Italy sono 3: quella di Spoleto che gestisce tutte le attività del centro Italia, quella di Catania che copre la Sicilia orientale e la Calabria e quella di Partanna in provincia di Trapani, che gestisce tutte le attività della Sicilia occidentale. Il nord Italia è già coperto dalla sede operativa di Costermano.

Proprio grazie all’inaugurazione della nuova filiale di Partanna, da quest’anno la Energy Italy può dunque contare su una rete capillare di progettisti e di imprese operativa al 100% e Roberto Ingoglia, imprenditore che da sempre ci vede lungo, sa benissimo quali siano le attuali potenzialità dell’azienda. Lo ha detto senza alcun indugio: il fatturato della Energy Italy subirà un importante incremento nel 2022 al punto che l’obiettivo di registrare un +25% appare fattibilissimo.

Se dunque il fatturato complessivo della Energy Italy nel 2021 è stato di circa 20 milioni di euro, nel 2022 dovrebbe salire a 25 milioni. Non ci sorprenderebbe tuttavia se Roberto Ingoglia portasse a casa un risultato superiore a questo, perché le prospettive di crescita per la Energy Italy sono davvero enormi, specialmente adesso. Puntare sulle rinnovabili si è rivelata senz’altro un’ottima idea, che sta dando degli ottimi frutti. La Energy Italy è dunque destinata ad una crescita inarrestabile non solo nel 2022 ma nel prossimo decennio.

Rinnovabili, fotovoltaico ed eolico protagonisti nel 2022

Benedetto Roberto Ingoglia d’altronde può permettersi di essere ottimista, perché l’imprenditore originario di Partanna è consapevole della grande spinta che subiranno le rinnovabili nel 2022. Ad incentivarne la domanda non saranno solamente il Superbonus e l’Ecobonus, che già hanno favorito parecchio negli scorsi anni l’intero settore e la Energy Italy in particolare. Gli incentivi fiscali previsti per coloro che scelgono di installare pannelli fotovoltaici proseguono e grazie alla proroga dei bonus l’azienda continuerà a lavorare a pieno regime nel 2022.

Quest’anno però arriverà anche il caro bollette, di cui abbiamo avuto solo un piccolo assaggio negli scorsi mesi. Il vertiginoso aumento del costo dell’energia elettrica spingerà sempre più utenti, tra imprese e privati, verso il fotovoltaico e l’eolico. Le fonti rinnovabili diventeranno ben presto l’unica alternativa valida, anche per coloro che non si sono mai interessati alla sostenibilità ambientale. Per risparmiare ed evitare di trovarsi a sostenere costi esorbitanti, d’altronde, sarà necessario volgere lo sguardo verso l’eolico ed il fotovoltaico. Nel 2022 dunque la domanda aumenterà in modo esponenziale e di questo Roberto Ingoglia è più che consapevole.

Grazie alle recenti aperture delle filiali di Partanna in provincia di Trapani e quella di Spoleto in provincia di Perugia la Energy Italy sarà pronta a rispondere alle nuove esigenze della clientela dimostrando ancora una volta di avere alla guida un imprenditore alquanto lungimirante.

Roberto Ingoglia sulla nuova filiale di Partanna: una mossa vincente

Roberto Ingoglia, alla luce dei risultati registrati negli ultimi mesi del 2021 e delle prospettive relative al 2022, si dice decisamente soddisfatto dell’apertura dell nuov filiale di Partanna. Nel suo piccolo comune in provincia di Trapani oggi ha sede un fondamentale tassello per le strategie aziendali della Energy Italy e senza di esso sarebbe stato alquanto complesso garantire una presenza capillare delle rinnovabili in tutta la Sicilia. Negli ultimi anni sull’isola l’interesse nei confronti del fotovoltaico e dell’eolico è cresciuto in modo significativo e bisogna riconoscere che in parte è stato anche merito di aziende come la Energy Italy. Si è diffusa una maggior conoscenza e consapevolezza delle potenzialità di queste energie alternative, che di fatto rappresentano il futuro e che diventeranno sempre più fondamentali sia per le aziende che per i privati.

Roberto Ingoglia è nato a Partanna, in quel comune in provincia di Trapani che inizialmente avvertiva forse troppo stretto per le proprie mire imprenditoriali. Adesso ha scelto di aprire una nuova filiale della sua Energy Italy proprio lì, credere al fatto che l’azienda, grazie all’apertura delle 3 filiali incrementerà il proprio fatturato del 25% nel 2022 non è affatto difficile, anche perché dell’abilità imprenditoriale di Benedetto Roberto Ingoglia ormai abbiamo avuto dimostrazione in più occasioni.