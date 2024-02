Riqualificazione Energetica: Ener2Crowd e il finanziamento per NaturaSì a Verona

La sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente sono divenuti ormai temi prioritari per la collettività, con il singolo cittadino che può divenire un attore protagonista di questo cambiamento epocale attraverso il proprio modo di agire quotidiano, ponendo in essere pratiche green in grado di avere un impatto positivo sul contesto urbano e sulla qualità dell’aria

Oltre al diverso stile di vita, le persone possono contribuire a rendere le città un luogo migliore anche grazie a scelte di investimento virtuose che nella finanza sostenibile trovano la loro massima espressione, andando a finanziare progetti verdi che portano a benefici diretti per tutta la comunità.

Tra questi possiamo citare l’iniziativa di NaturaSì, famosissimo brand specializzato nella produzione e distribuzione di prodotti biologici, che a Verona vuole realizzare un piano di riqualificazione energetica del proprio shop di Via F. Torbido 11A, attraverso Ener2Crowd , la piattaforma e app italiana per finanziare progetti 100% sostenibili, offrendo un’opportunità irripetibile per i cittadini veronesi e per i dipendenti del gruppo, ma non solo.

Vediamo di cosa si tratta.

La riqualificazione energetica di NaturaSì a Verona

Ener2Crowd ha di recente lanciato una nuova campagna di raccolta fondi per finanziare la riqualificazione energetica dello shop del noto marchio biologico NaturaSì, sito in Via F. Torbido a Verona.

L’intervento, che verrà realizzato dalla società R2M Solution S.r.l. prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello store da 35,2 kWp, oltre al relamping a LED, la dotazione di pompe di calore con sistema di recupero e un nuovo impianto di refrigerazione industriale. Lavori che richiedono un finanziamento pari a 85 mila euro e che porterà alla produzione annua di energia solare pulita pari a 58 MWH, e benefici ambientali riassumibili in oltre 25 tonnellate di CO2 evitate, e l’equivalente piantumazione di oltre 2500 alberi.

La particolarità di questa campagna consiste nella possibilità per i residenti di Verona e Provincia e per i dipendenti di NaturaSì di poter ottenere rendimenti fino al 10% lordo annuo, con un investimento che può partire da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 5000 euro. Il finanziatore riceverà i ritorni attraverso il metodo dell’ammortamento alla francese con rate trimestrali in 24 mesi. Per i possessori di tessera NaturaSì gli interessi saranno dell’8%, mentre tutti gli altri investitori beneficeranno di un 6%.

La raccolta, iniziata lo scorso 6 febbraio per i cittadini di Verona e provincia, è aperta a partire dal 13 dello stesso mese anche per i residenti della Regione Veneto, mentre dal 21 febbraio sarà possibile aderire a livello nazionale.

Grazie a questo tipo di iniziativa, che rientra nel quadro più ampio del programma europeo di Ener2Crowd denominato Super Heero, i cittadini veronesi e della Regione avranno l’opportunità di ottenere ottimi ritorni dall’investimento, contribuendo allo stesso tempo a rendere la propria città più sostenibile, migliorando quindi anche la loro qualità della vita in modo attivo.

Che cos’è il programma Super Heero

Ener2Crowd è una delle poche e prime piattaforme ad aver ottenuto l’autorizzazione della Consob e della Banca d’Italia ad operare nel settore del crowdinvesting e fin dalla sua fondazione offre soluzioni di investimento al 100% sostenibili, finanziando progetti dedicati alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla transizione energetica.

La campagna di raccolta per NaturaSì rappresenta un progetto pilota del programma europeo Super Heero attraverso il quale Ener2Crowd pone l’attenzione sulla necessità di rendere sostenibili i supermercati, la GDO e tutta la filiera distributiva e produttiva mediante opere di efficientamento energetico i cui protagonisti non sono solo gli stakeholder ma anche i clienti degli store e le comunità locali che in questo modo possono partecipare attivamente a migliorare la qualità della vita e l’ambiente circostante della propria città o contesto urbano.

Questa iniziativa rappresenta l’ultima novità di E2C che da sempre ha impostato la propria mission sulla creazione di una community pienamente coinvolta nel cambiamento, con attività originali, una comunicazione fresca e accessibile a tutti e una serie di appuntamenti ed eventi dal grande richiamo nel quale diffondere la filosofia green e la finanza sostenibile e discutere sulle soluzioni più impattanti e innovative per proteggere l’ambiente e salvaguardare il Pianeta.