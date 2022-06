Parallelismi e collaborazioni: la Puglia e il Veneto basano l’offerta turistica sulla sostenibilità

By Athesis Studio

Ogni regione d’Italia, da Nord a Sud, già da molti mesi si sta impegnando per mettere a punto dei piani di ripresa del settore del turismo, dopo la batosta che ha subito durante i due anni di pandemia, non ancora conclusi.

Per tutte le regioni, con Puglia e Veneto ai primi posti, il filo conduttore di questo percorso di ripresa è uno solo: il turismo sostenibile. Per valorizzare i propri territori, per rilanciare luoghi poco frequentati ma meritevoli di apprezzamento, quello della sostenibilità è un manifesto che attecchisce su qualsiasi tipo di turista.

Sono sempre di più, infatti, i turisti che vanno alla ricerca di un modo di vivere il turismo con attenzione e consapevolezza, con cura e riguardo nei confronti delle meravigliose terre che li ospitano.

Turismo sostenibile in Puglia

Qualsiasi sia il target di appartenenza dei turisti che scelgono di visitare la Puglia per trascorrere le vacanze estive 2022, questa suggestiva regione si farà trovare preparata per offrire un’offerta all’insegna della sostenibilità. Le famiglie, i giovani, le coppie, i viaggiatori solitari, gli anziani, gli sposini in viaggio di nozze, tutti potranno trovare una proposta adatta alle proprie esigenze e ai propri interessi (cultura, arte, enogastronomia, luxury).

A confermarlo è stata anche la 7ª edizione della BTM, il Business Tourism Management, la Borsa del Turismo, uno degli eventi più importanti di promozione del turismo del sud Italia, che si è svolta a Taranto per la prima volta. Tra gli argomenti oggetti di dibattito della BTM, fondato da Nevio D’Arpa, è stata dedicata particolare attenzione alle buone pratiche di promozione dell’Italia all’estero, alla necessità di collaborazione fra le regioni per accrescere il turismo e all’utilizzo dei fondi pubblici, necessari per rilanciare il turismo post pandemia.

Oltre che alla sostenibilità, condizione ormai considerata necessaria dagli addetti ai lavori per proporre e valorizzare un turismo che sia a misura d’uomo, che non sfrutti negativamente, danneggiandoli, i territori che ospitano i turisti, ma che punti a creare e/o migliorare le moltissime attrazioni regionali già presenti sul territorio. Un turismo che dà valore e non distrugge le risorse naturali.

Fare turismo non vuol dire solo movida e bivacco, e lo dimostrano i turisti di oggi, che pongono sempre più attenzione al valore etico del viaggio, impreziosito dalla dimensione culturale e naturale.

La città di Taranto, che ha ospitato la BTM, ad esempio, è molto ricca di luoghi da visitare e da scoprire. Solo per citarne qualcuno, si pensi al MArTA, il Museo Nazionale Archeologico di Taranto, uno dei più importanti d’Italia, che affascina per la bellezza dei suoi percorsi tra i reperti di preistoria, protostoria, età ellenistica, romana e medievale.

Ma tutto il territorio intorno a Taranto merita di essere attraversato, esplorando fino alle province di Lecce, di Bari e di Brindisi, per ammirare le bellezze naturalistiche delle Murge, del Salento, del Tavoliere. Per giungere fino ad Alberobello, il cui centro storico è Patrimonio dell’Unesco, l'unico centro abitato della Puglia che vanta un intero quartiere di trulli.

Turismo sostenibile in Veneto

Per quanto riguarda il Veneto, questa regione ha sposato la mission della Puglia e avviato delle collaborazioni per mettere la sostenibilità al centro della propria offerta turistica. Il Veneto punta ad offrire esperienze particolari, esperienze di turismo sostenibile e responsabile in Veneto, alla scoperta dei luoghi sconosciuti al turismo di massa; spesso, tra l’altro, questi luoghi sono proprio dietro casa ma la maggior parte dei viaggiatori preferisce spostarsi piuttosto che conoscere in maniera più approfondita il proprio territorio.

Ma, per fortuna, non mancano mai i turisti che amano visitare nuovi luoghi e fare esperienze originali, conoscere le tradizioni legate a quel territorio e le persone del luogo, nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, per preservare le risorse ambientali, artistiche e culturali del Veneto. Regione che ha deciso di impegnarsi attivamente nella realizzazione e promozione di politiche e infrastrutture che favoriscano lo sviluppo sostenibile dei suoi territori.

Proprio perché i turisti hanno sempre più a cuore la tutela ambientale, anche quando compiono scelte di vacanza, nel 2017 il Veneto è stato premiato dai turisti green come regione con la migliore offerta di turismo slow e cicloturismo.

I viaggi responsabili sono fatti di percorsi per il trekking a piedi o in bicicletta, di itinerari guidati slow, di esperienze agricole ed enogastronomiche, di gite in canoa e rafting, di passeggiate a cavallo, tutte attività che danno l’opportunità di godere del piacere della lentezza e del contatto con la natura.