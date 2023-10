Organizzare matrimoni da sogno in Italia: un'intervista alla wedding planner Kathrine Brenne

Il mondo dei matrimoni è un universo affascinante, ricco di emozioni, tradizioni, e, naturalmente, amore. In Italia, la bellezza dei paesaggi, la ricca cultura e la cucina fanno della penisola un luogo incantevole per celebrare il giorno più importante della vita. Per molti sposi stranieri, l'idea di un matrimonio italiano è un sogno che diventa realtà, ma organizzare un evento all'estero può essere una sfida complessa. È qui che entra in gioco la figura del wedding planner, come Kathrine Brenne, una norvegese appassionata di Italia che ha fatto della pianificazione di matrimoni in Italia la sua specialità. In questa intervista esclusiva, esploreremo il mondo di Kathrine Brenne e la sua esperienza nel rendere i matrimoni italiani una realtà per le coppie straniere.

Kathrine, puoi raccontarci come hai scoperto la tua passione per l'organizzazione di matrimoni in Italia?

KB: Certo! La mia passione per l'organizzazione di matrimoni in Italia è nata grazie ad una coppia di miei amici norvegesi, che avevano il desiderio di avere un Brillup Italia , cioè un matrimonio in Italia. Mi sono innamorata subito di questo settore, e mi sono accorta di quanto fosse complesso organizzare un matrimonio e gestirne tutti i dettagli. Questo è stato davvero il mio primo banco di prova. L’evento è andato benissimo, ma dopo di questo ho iniziato a studiare, ho fatto parte dell’accademia di Enzo Miccio, ed ho fatto molti corsi relativi al Destination Wedding, anche se devo dire che nessun corso vale come l’esperienza maturata sul campo.

Quali sono le sfide principali nell'organizzare un matrimonio in Italia per coppie straniere?

KB: Organizzare un matrimonio in Italia per una coppia straniera comporta diverse sfide. La barriera linguistica può essere un ostacolo, infatti non tutti i fornitori o location parlano correttamente inglese, e quindi si rischia di creare incomprensioni, e non capirsi bene su molti dettagli fondamentali. Per questo motivo, consiglio a tutte le coppie che decidono di sposarsi in Italia, di farsi assistere da una wedding planner locale, che parli quindi italiano, ma anche la loro lingua madre, o inglese. In questo modo si ridurranno al minimo gli errori, ed il risultato sarà quello desiderato.

Qual è il tuo approccio alla pianificazione di matrimoni in Italia?

KB: Il mio approccio si basa sull'ascolto attento delle coppie. Ogni matrimonio è unico, quindi cerco di comprendere i loro desideri, gusti e personalità. Dopo di che, creo un piano personalizzato che tenga conto di ogni dettaglio, dalla scelta della location all'allestimento, dai fornitori ai documenti legali necessari. La mia missione è rendere il processo il meno stressante possibile per gli sposi, in modo che possano godersi appieno il loro giorno speciale.

Qual è la tua regione italiana preferita per organizzare matrimoni e perché?

KB: È difficile, anzi impossibile scegliere una sola regione, poiché l'Italia è così varia e bellissima in ogni sua parte, e credo che chiunque possa trovare l’ambientazione che desidera. La Toscana è una delle mete più popolari, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato e al suo patrimonio culturale. Il Lago di Como, è splendido con le sue acque azzurre e le sontuose ville. Personalmente ho un debole par la Costiera Amalfitana e la Puglia. Ma la scelta del luogo dipende sempre dal gusto degli sposi e dalle loro aspettative.

Quali consigli hai per le coppie che sognano di sposarsi in Italia?

KB: Il mio consiglio principale è di iniziare la pianificazione il prima possibile e di affidarsi a un professionista. Organizzare un matrimonio in Italia può essere complesso, ma con l'aiuto giusto, può diventare un'esperienza indimenticabile. Non abbiate paura di personalizzare il vostro matrimonio per renderlo davvero vostro e di godervi ogni momento di questa avventura speciale.