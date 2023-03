Noleggio auto a lungo termine: perché acquistare un’auto se posso noleggiarla?

Il mondo dell’automotive sta cambiando molto velocemente e in maniera piuttosto radicale; da una parte perché l’industria automobilistica sta puntando sempre di più su modelli di auto meno inquinanti (auto ibride, full electric ecc.), dall’altra perché sta cambiando il modo in cui le persone scelgono di detenere un’automobile o una moto.

Fino a non molti anni fa la quasi totalità delle persone che necessitavano di un mezzo di locomozione (auto o moto che fosse) optavano per l’acquisto; adesso invece sono moltissimi i soggetti privati e le aziende che si rivolgono a realtà innovative come Noleggio click che offrono la possibilità di noleggiare un’auto o una moto a lungo termine.

Le ragioni di questo interesse sono da ricercarsi nel fatto che la formula del noleggio auto a lungo termine (NLT) si sta rivelando sempre di più come una soluzione particolarmente moderna, conveniente e decisamente flessibile.

Perché acquistare un’auto se posso noleggiarla?

In passato, una domanda del genere avrebbe avuto poco senso. Un privato che avesse optato per il noleggio auto a lungo termine difficilmente avrebbe ottenuto particolari vantaggi; la formula NLT era interessante soltanto per imprese di medie o grandi dimensioni con un notevole parco mezzi e per quelle tipologie di professionisti come per esempio gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali l’auto rappresentava di fatto il mezzo prioritario e imprescindibile della propria professione.

Negli ultimi anni però le cose si sono radicalmente trasformate e, attualmente, la formula del noleggio a lungo termine può essere presa in seria considerazione da tutti: soggetti privati, professionisti, piccole, medie e grandi imprese, senza alcuna distinzione. Prima di illustrare i motivi di queste affermazioni, è però necessaria una breve spiegazione su cosa si intenda esattamente con “noleggio auto a lungo termine”.

Senza entrare in troppi dettagli, possiamo definire il noleggio auto a lungo termine come una tipologia di contratto di locazione in cui una società proprietaria di un automezzo (per esempio Noleggioclick) lo noleggia a un privato oppure a un’azienda dietro la corresponsione di un canone mensile che viene stabilito in fase di stipula del contratto. Fatta questa necessaria precisazione vediamo quali sono i vantaggi insiti nel contratto NLT (che può avere una durata che va da 1 a 5 anni):