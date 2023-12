Natale nei palazzi barocchi di ala una esperienza unica e magica, tra tradizione e splendore nel sud del trentino

Mentre l'aria si impregna di profumi di abeti e spezie, il borgo di Ala si prepara ad accogliere il "Natale nei Palazzi Barocchi".

Benvenuti a una meravigliosa avventura natalizia senza pari, dove il fascino dei Palazzi Barocchi di Ala, in Vallagarina, si unisce alle festività in un connubio di tradizione e atmosfera incantevole.

Un viaggio attraverso la storia e la magia dei palazzi secolari che, nei weekend prima di Natale, si apriranno al pubblico, svelando tesori di artigianato, enogastronomia e intrattenimento.



🎁 Mercatino dell'Artigianato e dell'Enogastronomia: L'Eleganza dell'Unico

Gli imponenti palazzi barocchi, normalmente custodi di segreti antichi, si trasformano in un regno di bellezza e creatività. Il mercatino dell'artigianato, con le sue opere uniche e i prodotti enogastronomici locali, trasporta i visitatori in un mondo di sensazioni, regalando un'esperienza di shopping natalizio senza paragoni.

🎶 Note Natalizie e Spettacoli Incantevoli

I saloni dei palazzi si riempiranno di melodie natalizie, interpretate da musicisti locali, creando un'atmosfera di calore e gioia. Gli spettacoli teatrali, che prendono vita in scenari incantati, trasporteranno il pubblico in un mondo di magia e sorprese.

👪 Divertimento per Tutta la Famiglia

I più giovani saranno travolti dall'entusiasmo con spettacoli itineranti, letture di fiabe e laboratori di cucina creativa. La pista da pattinaggio e le dolci merende golose saranno la ciliegina sulla torta di queste giornate dedicate alle famiglie.

🎨 Mostre d'Arte e Visite Guidate

Per chi desidera approfondire la conoscenza della storia locale, le visite guidate dell’Associazione Culturale i Vellutai vi accompagneranno in costumi d’epoca attraverso i palazzi barocchi, svelando segreti e curiosità. Le mostre d'arte esibiscono opere straordinarie, regalando agli appassionati d'arte un viaggio tra passato e presente.

🕒 Orari e Accesso Libero

L'ingresso è libero, permettendo a tutti di immergersi nelle festività natalizie senza restrizioni. Il mercatino sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00, mentre i prodotti eno-gastronomici saranno disponibili fino alle 20:30, garantendo a tutti di godere appieno di questa esperienza straordinaria.

🌟 Natale nei Palazzi Barocchi di Ala: Un Tuffo nel Cuore del Trentino

Unitevi a noi in questo viaggio attraverso il tempo e la tradizione, dove l'antico e il moderno si fondono in un abbraccio caloroso nel sud del Trentino. Preparatevi per un Natale che si colora di luci scintillanti, suoni avvolgenti e sapori indimenticabili. Vi aspettiamo a braccia aperte per una festa che sarà incisa nei vostri ricordi come un capitolo indimenticabile delle vostre festività natalizie.



Maggiori informazioni e il programma dettagliato si possono trovare visitando i siti:

www.nataleneipalazzibarocchi.it e www.visitrovereto.it/natale

