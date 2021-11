Nascita di un bambino: come organizzare la vita familiare?

Aspettando un bambino, sai che la tua vita cambierà: ecco alcuni consigli molto importanti per organizzare la tua vita familiare.

Se sei in dolce attesa, sai già che insieme ad una immensa gioia, questo frugoletto ti rivoluzionerà la vita. Di seguito alcuni accorgimenti che siamo sicuri ti aiuteranno in questo momento molto particolare.

Primo obiettivo: un parto sereno e sicuro

Il tuo bimbo deve venire alla luce in maniera tranquilla e sicura. E questo deve essere il tuo primo obiettivo. Preparare la culla, i vestiti per neonati e la cameretta sono tutte occupazioni indispensabili, ma prima viene il parto. Per prepararti al meglio pensa alla possibilità di seguire un corso pre-parto. Questo tuo impegno aiuterà e tranquillizzerà anche i tuoi familiari a riguardo tua salute e il tuo benessere. Le modalità di respirazione, le tecniche per gestire il dolore ti saranno senz'altro molto utili.

Naturalmente, cerca di individuare con la maggiore precisione possibile la data del parto per prepararti al meglio.

Durante la gravidanza puoi anche pensare a contattare un bravo pediatra che ti potrà aiutare dopo la nascita del bimbo.

Parla con il tuo compagno

Mai come durante la gravidanza è importante dialogare con il proprio compagno. Naturalmente sarà bello immaginare il vostro bimbo, ma è importante parlare anche di voi, della vostra inedita condizione di genitori. E anche di cose più pratiche come dividersi le faccende domestiche, le commissioni etc in modo da essere preparati.

Tu porti il tuo bimbo per nove mesi e già ti puoi immaginare i molti cambiamenti, ma lui forse no. Quindi è importante dialogare su ogni argomento relativo alla nascita del bimbo.

Parla con mamme più esperte che ti sapranno consigliare

Per organizzare la vita familiare dopo la nascita del tuo bambino è molto utile parlare con chi ci è già passato. Se hai amiche che hanno già vissuto questa esperienza chiedi loro le soluzioni migliori per organizzare la tua famiglia.

Ogni famiglia è unica, ma ti può essere comunque di grande aiuto parlare con chi ha già vissuto questa situazione.

Dalle marche di pannolini migliori a gestire l'inevitabile caos dei primi mesi, a molte altre informazioni. Chi è mamma da più tempo ha certamente più esperienza da condividere.

Prepara adeguatamente i fratelli

Abbiamo toccato un tasto molto delicato. Se questo non è il tuo primo figlio, sarai sicuramente molto interessata a questo argomento.

Infatti, un nuovo bimbo non è soltanto un piacevole sconvolgimento per mamma e papà, ma all'inizio può essere uno tzunami per il fratello/i.

Se hai già un bambino e aspetti il secondo dovrai cercare di spiegare il più semplicemente possibile cosa succederà. Se è una femminuccia le spiegherai che il fratellino è molto piccolo, non sa fare nulla. E la mamma dovrà cambiargli i pannolini, fargli prendere il latte etc. Dille che probabilmente avrai bisogno che ti dia una mano.

Molto spesso le bimbe sono contente di queste incombenze e si sentono molto importanti.

Sia tu abbia già un bambino o una bambina è molto importante dire loro che gli vorrai bene come prima. Il fratellino o la sorellina non ruberanno assolutamente il tuo affetto per loro.

Sarà molto positivo coinvolgere i fratellini anche negli acquisti di vestiti per neonati.

Inoltre, è molto importante dire loro che durante il parto e nei giorni successivi andranno dalla nonna o dalla zia. O, magari, verrà un parente a casa vostra a prendersi cura di loro.

Devono essere preparati e, allo stesso modo, se hai un animale domestico dovrai trovare chi se ne prenda cura.

Organizzati per un aiuto nel primo periodo dopo la nascita

Anche se ti piace essere indipendente, le prime settimane dopo la nascita del bambino saranno indubbiamente molto faticose. Se puoi contare su un aiuto esterno, per esempio la tua mamma o un'altra persona fidata, sarà molto positivo.

Fisicamente e psicologicamente ti sentirai molto meglio, se potrai dividere il lavoro con una persona di fiducia.

Sempre a questo proposito, sarà molto opportuno trovare una baby-sitter per i fratellini, in modo tu possa riposare.

Naturalmente, tutto questo vale per il primo periodo. Sarai tu stessa a capire quando potrai di nuovo gestire bene la tua vita familiare.

Gli aiuti sono preziosi in questo periodo di grandi cambiamenti e ti aiuteranno ad essere più serena e sicura.

Organizzazione spicciola...

Prima del parto assicurati di avere fatto una spesa abbondante per i fratelli che resteranno a casa con un parente. Ma anche di tutti gli articoli necessari per il neonato. Ti consigliamo di stilare una lista con calma in modo da essere sicura di non dimenticare niente.

Le prime settimane dopo il parto saranno faticose ed avere già fatto tutti gli acquisti in anticipo sarà molto utile.

E per finire.....

Prima del parto assicurati di sapere esattamente cosa fare quando inizierà il travaglio.

Decidi con anticipo chi vuoi che assista al parto e non dimenticare di preparare la borsa con tutto l'occorrente.

Un bimbo che nasce porta inevitabilmente un po' di scompiglio in famiglia, ma ne varrà la pena!