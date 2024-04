Migross, storica insegna di Verona, compie 50 anni

By Athesis Studio

In partenza un nuovo concorso per tutti i clienti

Era l’agosto del 1974 quando dallo storico punto vendita di San Zeno in Verona nasceva la Fratelli Mion s.n.c., oggi Migross S.p.a. Un successo tutto veronese che conta oggi più di 1.600 dipendenti.

L’insegna Migross è suddivisa in 3 format commerciali a seconda della dimensione del punto vendita e dell’assortimento: Market, Supermercati e Superstore; comune denominatore per ogni formula è la costante ricerca della qualità senza mai tralasciare la convenienza.

Tra pochi giorni è in partenza anche il nuovo canale online per portare la spesa a casa in tutta la provincia.

L’offerta Migross si contraddistingue per la presenza di differenti linee esclusive, volte a soddisfare i differenti bisogni dei propri clienti. Inoltre negli anni Migross ha ampliato la sua offerta con: 12 parafarmacie ad insegna Beautypharma, 8 pet store a insegna Buddy, 9 Cafè&Bistrò a insegna Re di Sapori e un wine store a insegna Tenuta Sorgimento. In tutti gli store Migross è poi possibile trovare la ricca offerta di panetteria e pasticceria La Pral, storica insegna di Verona, dove ogni giorno i nostri pasticceri e fornai producono centinaia di prodotti dolci e salati.

Dal gennaio 2022, dopo l’acquisizione del gruppo Alco S.p.a., Migross risponde anche ai bisogni della clientela HO.RE.CA. (hotel, ristoranti, comunità e catering). Oggi l’azienda è infatti operativa con 7 nuovi grandi magazzini Cash&Carry che coprono gran parte della regione Lombardia.

Migross dal 27 aprile celebra questo importante traguardo con tutti i suoi clienti, con un concorso che metterà in palio 1.500 spese gratuite, 1.500 buoni spesa e una Fiat 600 Hybrid.

