Magia e illusione: Città di Velluto diventa un sogno d'estate

Magia e illusione: Ala Città di Velluto quest’anno viaggia nei terreni inesplorati del mistero e del sogno. Arti, musica, spettacoli e mostre porteranno i visitatori in un mondo alternativo, onirico, indietro nel tempo nel Settecento e nel mondo della magia. Ci sono grandi nomi in arrivo - su tutti il mago Andrew Basso, Paolo Fresu, ma anche l'artista trentina Laurina Paperina e la compagnia Nando e Maila. Come ogni anno Città di Velluto sarà una tre giorni ricchissima di appuntamenti, dal 7 al 9 luglio. La direzione artistica è curata dal servizio attività culturali del Comune di Ala, supportato dal Coordinamento teatrale trentino.

Nei tre giorni la città tornerà ai fasti dell’epoca del Velluto. Ci saranno animazioni, mostre, artisti di strada; non mancheranno le locande, aperte la sera e la domenica anche a pranzo, con prodotti tipici locali e vini del territorio alense. Gli eventi e gli incontri si susseguiranno durante l'intero fine settimana; nei pomeriggi di venerdì e sabato e per l’intera giornata di domenica il centro di Ala diventerà un palcoscenico a cielo aperto, con artisti, figuranti in costume settecentesco, laboratori per bambini, giochi, mostre e spettacoli. Il programma è ricchissimo. La partecipazione delle associazioni è diffusa, il mondo del volontariato locale è la forza di Città di Velluto con oltre trecento volontari impegnati nelle locande, nei laboratori per bambini e negli allestimenti. Una delle novità di quest'anno è la scelta di dedicare interamente una giornata – quella della domenica - alla famiglia. Città di Velluto il 9 luglio sarà infatti in versione family, con la possibilità per genitori e bambini di trascorrere l’intera giornata ad Ala, grazie a laboratori per bambini, incontri e intrattenimenti durante tutto il giorno. Mercanti, arti, incanti: lungo via Nuova, a palazzo Taddei e nel cortile di palazzo Scherer sarà possibile curiosare tra le bancarelle artigianali e i prodotti locali.

GLI SPETTACOLI

Come ogni anno, Città di Velluto propone tre serate-evento, che si terranno in piazza San Giovanni. Il protagonista di venerdì 7 luglio (ore 21.30) sarà il celebre mago escapologo Andrew Basso, con il suo Spettacolo di magia, illusionismo e escapologia che coinvolgerà il pubblico nel suo viaggio nell’impossibile. Sabato toccherà al grande trombettista Paolo Fresu, che si esibirà con i Virtuosi Italiani. Ala è infatti anche Città di Musica, avendo ospitato il giovane Mozart per ben tre volte; e il concerto di Fresu, sabato 8 luglio (ore 21.30) sarà anche il primo appuntamento della rassegna Ala Città di Musica organizzata con i Virtuosi Italiani. Ne “Il respiro dei sogni – un viaggio fantastico con la musica senza età” Fresu accosterà il repertorio e lo spirito della musica barocca al jazz e all’improvvisazione; sarà accompagnato dai Virtuosi Italiani con il maestro Alberto Martini, direttore e primo violino.

Lo spettacolo finale di domenica (sempre alle 21.30 in piazza San Giovanni) sarà Sonata per Tubi della Compagnia Nando e Maila, spettacolo di circo contemporaneo con degli strumenti musicali davvero originali.

Oltre agli eventi principali ci saranno momenti di danza, recital, lo spettacolo itinerante Mistero a palazzo, concerti, dj set a cura di Radio Ala, musical con le colonne sonore Disney, performance. Gli spettacoli non saranno solo sui palchi nelle piazze o nei palazzi, ma anche nelle vie del centro, durante i pomeriggi e le sere di Città di Velluto: ritratti in silhouette, percussioni, bolle di sapone e persino una balena volante gireranno per le strade di Ala.

LE MOSTRE

C’è molta arte contemporanea quest’anno, tra le mostre che si troveranno a Città di Velluto. E magia. Come quella di “Poltergeist”, progetto di Laurina Paperina per il salone di palazzo Pizzini: l'artista trentina costituisce una delle novità più interessanti dell'edizione 2023 di Città di Velluto. La mostra di Laurina Paperina è invisibile di giorno, col buio e torce speciali le stampe del salone del palazzo magicamente si trasformeranno, facendo comparire scritte e strani personaggi che stravolgeranno la fruizione delle opere presenti nella sala. “Invasione” di Emanuele Benetti darà invece l’illusione che quaranta conigli - fuggiti dal cappello di un prestigiatore - si preparino ad invadere palazzo Pizzini. Palazzo Taddei ospiterà la mostra “Rifrazioni” di Federico Lanaro e Pietro Weber. Le mostre ed esposizioni sono moltissime, distribuite nei palazzi e nei luoghi del centro storico di Ala; si va dalle maschere africane del collezionista Ottone Veronesi, al più classico telaio da tessuto; e ancora la storia della seta a partire dal baco e illusioni ottiche a cura del Muse, le memorie di Ala con il progetto Fermenti. E altro ancora.

PER BAMBINI

I laboratori per bambini non si contano, l'attenzione ai piccoli è sempre stata una prerogativa di Ala Città di Velluto e quest'anno le proposte sono state ulteriormente arricchite di nuove idee e occasioni. Domenica 9 luglio, in particolare, sarà “Una giornata in famiglia”: durante tutto il giorno si troveranno laboratori, nordic walking per il centro, visite (con i vellutai e i “vellutini”), giochi, con le locande aperte anche a mezzogiorno. Alle 18 a palazzo Taddei da non perdere lo spettacolo “Fiabe in musica... e il sogno realtà diverrà”, un viaggio tra i più bei film Disney della storia. Tutti i giorni, dalle 10 alle 12 in biblioteca ci sarà il Magico Camillo con la sua scuola di magia; altri laboratori e giochi (dalla caccia al tesoro agli esperimenti di magia) si troveranno durante tutti e tre i giorni. Da non perdere poi la speciale Escape Room che si troverà a palazzo Pizzini.

LOCANDE

E ovviamente, la buona tavola. Che è ancora più buona se si mangia negli angoli più pittoreschi di Ala. Le locande, gestite dalle associazioni del territorio e da quest’anno secondo i nuovi criteri provinciali ecofriendly, offriranno un menù completo e per tutti i gusti, compresi i celiaci. Il menù prevede piatti tipici della tradizione trentina, anche di pesce (trota, polenta e renga), senza dimenticare gulasch, gnocchi, strangolapreti, canederli. E i vini tipici delle cantine del territorio alense.

Il programma completo è su cittadivelluto.it