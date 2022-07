Lavorare per la Fondazione Comunità di Arco, Un’opportunità unica da non perdere

Una struttura di riferimento per un territorio unico, ricco di bellezze naturali e culturali, e strategico. Stiamo parlando della RSA Fondazione Comunità di Arco (FCdA), una realtà con 200 anni di storia, che ha saputo sempre rinnovarsi offrendo i migliori servizi del tempo, non dimenticando mai la propria storia e le proprie tradizioni. Una struttura dinamica che continua ad investire nel territorio e nel personale, e che anche in questo particolare periodo è alla ricerca di nuovo personale sanitario da inserire all’interno della propria organizzazione.

La Fondazione Comunità di Arco è una APSP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona). La sua missione principale è quella di prendersi cura e migliorare la vita agli ospiti prevalentemente non autosufficienti. Vivere ricercando il benessere, la salute e preservare la dignità è d’obbligo in ogni situazione, ad ogni età. Per questo FCdA ha messo a punto una serie di servizi socio sanitari e socio-assistenziali di prim’ordine, pensati per migliorare la qualità della vita degli ospiti e delle loro famiglie.

La struttura accoglie anziani che, per ragioni di salute, non possono più risiedere presso il proprio domicilio. Il personale si prende cura degli ospiti non solo attraverso i servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale, ma anche rendendo piacevole il loro soggiorno in RSA da un punto di vista umano. Questo è possibile attraverso la costruzione di relazioni interpersonali positive all’interno del gruppo dei pazienti e anche tra gli ospiti stessi e il personale che opera nella casa di riposo

La struttura si trova ad Arco, in provincia di Trento, un comune che confina con quello di Riva del Garda, nella Comunità Alto Garda e Ledro. Un centro urbano allargato di circa 40mila abitanti sul lago di Garda, servito ottimamente a livello infrastrutturale, con scuole, ospedale, impianti sportivi, centri culturali e vie di comunicazione che collegano rapidamente con Trento, Verona e Brescia. Si tratta di un territorio particolarmente ricco, meta turistica in tutte le stagioni, vista la posizione strategica sul Garda e la vicinanza con le piste da sci del Trentino.

Lavorare per la Fondazione Comunità di Arco è una grande opportunità, professionalmente e umanamente stimolante, grazie alla possibilità di essere inseriti all’interno di una struttura all’avanguardia nel settore, in un ambiente positivo e grartificante, che offre un contratto di tipo pubblico e la possibilità di avere anche un alloggio. Per informazioni e per manifestare il proprio interesse si può contattare direttamente la Fondazione Comunità di Arco scrivendo all’indirizzo mail info@fcda.it.