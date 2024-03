Il World Health Forum Veneto: una visione avveniristica per la sanità del futuro

By Athesis Studio

Dal 20 al 23 a Padova una visione sulla medicina attraverso le testimonianze e le esperienze dei principali attori nazionali e internazionali della salute e dell’innovazione scientifica

Il Veneto per quattro giorni ospiterà il laboratorio globale dove il futuro della sanità prenderà forma. Con oltre 100 speaker provenienti da istituzioni di fama mondiale e aziende leader nel settore, il World Health Forum Veneto - in programma a Padova dal 20 al 23 marzo tra il Palazzo della Ragione e il gli spazi di Padova Congress - promette di essere un'occasione unica per esaminare temi che vanno dall'intelligenza artificiale e i big data all'esplorazione spaziale, senza trascurare l'importanza della dimensione umanistica della medicina.

Promosso da Regione del Veneto, Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Motore Sanità, VIMM - Veneto Institute of Molecular Medicine, Venicepromex e Veneto Innovazione, il forum avrà come protagonisti non solo accademici e ricercatori, ma anche esponenti dell'industria e decisori politici, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Tra gli ospiti illustri figurano professionisti di fama mondiale provenienti dalla Cambridge University, dal King’s College, dall'Harvard Medical School e dal Max Planck Institute for Security and Privacy, che porteranno la loro esperienza e il loro know-how in un dibattito che si preannuncia denso e stimolante.

Il programma del forum si articola in diversi panel, offrendo una panoramica completa dei principali temi in campo sanitario. La giornata inaugurale sarà dedicata all'intelligenza artificiale, un settore in rapida crescita che, secondo stime recenti, potrebbe raggiungere un valore di 148,4 miliardi di dollari entro il 2029.

Le giornate successive vedranno approfondimenti sulla pratica clinica, l'etica dell'IA, la sanità digitale e la cybersecurity, con particolare attenzione alle reti quantistiche a prova di hacker, una realtà già sperimentata con successo in Veneto. Inoltre saranno esplorate le interconnessioni tra salute umana, ambiente e spazio, evidenziando il ruolo crescente dell'esplorazione spaziale come campo di sperimentazione per le scienze mediche.

Un punto focale del World Health Forum Veneto sarà il dialogo tra industria farmaceutica e settore informatico, con una riflessione sulle implicazioni politiche ed economiche della sanità come settore industriale. Non mancherà lo spazio per la presentazione delle ultime frontiere della ricerca scientifica e delle startup farmaceutiche, con testimonianze dirette dai protagonisti del settore.

A chiudere il forum, un evento unico nel suo genere: uno spettacolo teatrale curato dal Teatro Stabile del Veneto, che metterà in scena brani della storia della medicina, evidenziando il legame profondo tra arte e scienza.

Il forum si inserisce in una tradizione di eccellenza nel campo della medicina che caratterizza da secoli Padova e il suo Ateneo. La città, considerata da alcuni la sede della rivoluzione scientifica, vanta primati mondiali come il primo ospedale urbano della storia e il primo teatro anatomico permanente. E oggi, con l'Ospedale di Padova che si conferma polo di eccellenza per i trapianti di organi, il Veneto punta a candidarsi come un territorio all'avanguardia nel campo della sanità.