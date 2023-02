Golosaneve: il 5 marzo l’Altopiano di Brentonico diventa il tempio del gusto

Un percorso di 8 km lungo le piste della Polsa, quattro tappe enogastronomiche e la cucina genuina del Monte Baldo: ecco gli ingredienti dell’edizione 2023 di Golosaneve

Le belle tradizioni vanno rispettate: anche quest’anno, precisamente domenica 5 marzo, torna GolosaNeve, l’evento di punta dell’inverno sull’altopiano di Brentonico nel Parco del Monte Baldo.

Per chi ancora non lo conoscesse dopo molti anni di storia, Golosaneve è l’appuntamento imperdibile per tutti i buongustai amanti della neve!

Un itinerario enogastronomico a tappe con ciaspole o sci. Quest’anno si terrà in Polsa, su un percorso ad anello di circa 8 km adatto a tutti, con quattro soste gustose che porteranno in tavola i sapori autentici tipici del Monte Baldo Trentino: il menù prevede l’impiego quasi esclusivo di prodotti a km zero, sia nella mescita delle bevande che nella preparazione dei piatti, cucinati da esperti ristoratori locali e serviti dai volontari delle associazioni del posto.

Golosaneve infatti è l’occasione per far conoscere ai partecipanti, siano essi turisti o residenti, la bontà delle produzioni dell’Altopiano di Brentonico.

Si parte dalle 09.30 alle 11.00 dal prato di fronte a Baita Laghetto in Polsa. Poco dopo la partenza, un buon infuso caldo alle erbe del Baldo darà la giusta carica per affrontare i primi passi per raggiungere la prima tappa. Arriva quindi il momento dell’aperitivo, presso la Malga Vignola, dove un piatto composito stuzzicherà l’appetito: crema di verdure, Smacafam, formaggi e miele saranno accompagnati dalla birra artigianale di Brentonico. E visto che camminare mette appetito, ecco la seconda tappa: alla Baita Montagnola è il momento degli strangolapreti alle erbette alpine con burro, salvia e speck (o senza salume per l’alternativa vegetariana), abbinati ad un ottimo Chardonnay locale. Ancora qualche km per prepararsi al piatto principale: un buon gulasch con polenta di patate ed insalata di cavolo cappuccio, da mangiare al sole della Malga Susine sorseggiando un buon Pinot Nero DOC. Da qui poi l’ultima discesa attende i partecipanti, per terminare in dolcezza alla Baita Laghetto con torta di castagne, crostata di corniole e caffè d’orzo.

E c’è di più: ogni portata è stata studiata in modo tale da prevedere sia la variante vegetariana che quella adatta ai celiaci, a dimostrazione della sensibilità dell’organizzazione e della volontà di rivolgersi a tutti.

Prenota subito il tuo posto sul sito visitrovereto.it/vivi/eventi/golosaneve e parti in ciaspole o con gli sci lungo un itinerario del gusto fra le malghe dell’Altopiano di Brentonico, un’occasione per scoprire i panorami, i sapori e le tradizioni trentine.