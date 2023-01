Gespi di Augusta: azienda leader di iniziative benefiche

By Athesis Studio

Gespi srl è una nota azienda che ha la sua sede nel siracusano, per la precisione ad Augusta, nella C. da Punta Cugno; è uno dei punti di riferimento nel panorama nazionale delle aziende che operano nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti e del recupero energetico, ma di questo parleremo più avanti. Quello che ci preme principalmente sottolineare adesso è l’attenzione costante che l’azienda ha da sempre per le iniziative dal notevole valore umanitario e sociale.

Numerose infatti sono le iniziative benefiche (ma anche socio-culturali) che vedono Ge.s.pi. impegnata in prima linea.

Gespi e l’Associazione 20 novembre 1989 project

La grande sensibilità di Gespi per le tematiche del sociale ha portato l’azienda siracusana, a partire dal mese di giugno 2021, a stringere una collaborazione con l’Associazione 20 novembre 1989; quest’ultima è un’organizzazione siciliana il cui scopo principale è quello di soddisfare, per quanto possibile, le esigenze di persone portatrici di handicap fisici o psichici; uno degli scopi è ovviamente anche quello di ridurre il peso non indifferente che grava sulle famiglie di queste persone.

È importante sottolineare che il sostegno che Gespi fornisce all’associazione siciliana attraverso un’organizzazione no profit che a sede Castelfranco Veneto (una cittadina in provincia di Treviso; Gespi dà il suo contributo attraverso l’adesione alla campagna nazionale “Sporcatevi Le Mani”.

Cerchiamo quindi di entrare più nel dettaglio e scoprire qualcosa di più sui protagonisti e sulle loro iniziative benefiche.

L’Associazione 20 novembre 1989 project – L’associazione nasce ad Augusta (dove ha la sua sede aziendale anche Gespi srl); la sua mission è quella di migliorare la qualità della vita di persone affette disabilità; una grande attenzione è destinata a tutti coloro che, per le più varie motivazioni, corrono fortemente il rischio di esclusione sociale. Il supporto ai familiari e ai caregiver si concretizza attraverso lo svolgimento di laboratori ludico-ricreativi (soggetti di età compresa tra i 4 e i 17 anni) e formativi (adulti fino a 60 anni). I vari laboratori sono gestiti da psicologi, pedagogisti e altri operatori specializzati.

I Bambini delle Fate – I Bambini delle Fate è un’impresa sociale che ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È stata creata dal nulla da Franco Antonello e da suo figlio Andrea e si occupa sostanzialmente di raccogliere fondi con un sistema davvero innovativo: ogni giorno Franco e Andrea lavorano alla formazione di gruppi di sostenitori che, con regolari apporti di fondi, aiutano a realizzare tutti quei progetti che migliorano la qualità della vita delle famiglie che combattono sfide impegnative come quelle imposte dall’autismo e dalle disabilità motorie e/o psichiche. Nel corso dei vari anni, l’impresa di Franco e Andrea ha coinvolto molte realtà imprenditoriali (fra cui appunto Gespi) e anche privati cittadini, sostenendo costantemente associazioni, cooperative ecc.

Un breve sguardo su Gespi

Gespi è un’azienda nata dall’esperienza della Cooperativa Unione Marinara a r.l.; dal 1984 opera nel settore dello smaltimento di rifiuti industriali, portuali e sanitari. Fin dalla sua nascita, l’azienda siracusana è stata fortemente attiva all’interno del panorama nazionale con innovative politiche di investimento e di sviluppo di quelle tecnologie che mirano alla sostenibilità ambientale.

Attualmente l’azienda di Augusta è ritenuta una delle imprese più importanti a livello nazionale (e non solo) nel campo della gestione di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti pericolosi e dei servizi portuali.