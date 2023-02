Crescita per il mercato dell'arredamento secondo World Furniture Outlook

Crescita e innovazione sono le caratteristiche del mercato del mobile italiano per quanto concerne gli ultimi due anni. Una crescita netta, dovuta a tanti fattori, tra cui le nuove necessità legate al lungo periodo di pandemia. Ecco i principali dati sul mercato mondiale dell'arredamento e sulla situazione delle imprese nostrane.

Il mercato dell'arredamento vive un periodo di forte crescita, come dimostrano i dati pubblicati dal World Furniture Outlook, ovvero il rapporto annuale che viene compiuto sul mercato dei mobili, e in base al successo del Salone del Mobile, l'evento di caratura mondiale organizzato a Milano nel giugno del 2022. In Italia, quello dell'arredamento, è un tema particolarmente sentito, tant'è che la nostra economia dipende in parte dal mercato in questione, il quale genera un giro annuo di oltre 20 miliardi di fatturato e dà lavoro a più di 130mila persone. Sia il 2021 sia il 2022 si sono chiusi con una rassicurante crescita, che fa prevedere un 2023 ancora sulla cresta dell'onda, con prospettive incoraggianti che coinvolgono ogni negozio di arredamento. Il Made in Italy, come ben sappiamo, è un concetto esportato in tutto il mondo, sinonimo di gusto e di qualità. E anche per quanto riguarda i mobili, le aziende italiane hanno un sostanzioso seguito all'estero, in cui si va a produrre un fatturato degno di nota, specie nelle vicine Francia e Germania. Oltre a esportare, l'Italia è tra le nazioni più attive dal punto di vista delle importazioni.

A livello globale, il fatturato relativo al 2021 ha superato i 500 miliardi di dollari, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Il maggior produttore mondiale è la Cina, che vince nelle classifiche del fatturato totale e delle esportazioni. Seguono gli Stati Uniti e la Germania, con l'Italia che occupa un soddisfacente quarto posto. Il fatturato nostrano targato 2022 ha visto una piccola crescita, che dovrebbe essere confermata per il 2023, anche se gli effetti della guerra in Ucraina stanano rendendo più complicate le esportazioni, principalmente a causa della maggiore difficoltà nel reperire il legname. I volumi di vendita sono abbastanza bilanciati: tra vendite all'estero e in ambito nazionale le differenze sono minime, con leggero vantaggio da parte della distribuzione interna. In oltre il 50% dei casi le aziende italiane operano sotto forma di impresa individuale. La distribuzione delle aziende è radicata in tutto il territorio nazionale, in cui si distinguono la Lombardia, la Campania e il Veneto. La provincia più rappresentata è quella di Roma, tallonata da Napoli e da Milano, che occupa il gradino più basso del podio.

Quello dell'arredamento è sempre stato un mercato costante. Periodicamente, infatti, ogni famiglia italiana si dedica al rinnovo dei mobili, cercando soluzioni più funzionali e più in linea con i tempi. La pandemia ha avuto un impatto fondamentale riguardo il mercato degli arredamenti. Il dover trascorrere in casa un numero maggiore di ore rispetto a un tempo, la diffusione capillare dello smart working e una variazione delle abitudini, hanno indotto i consumatori a far fronte alle nuove necessità passando anche attraverso un rinnovamento dell'arredo. La casa, oggi ancor più che un tempo, è a tutti gli effetti un luogo multifunzionale, in cui lavorare, rilassarsi, praticare sport e intrattenersi. E proprio per questa ragione l'arredo deve essere ben mirato. Ad esempio, la grande richiesta di divani e sedie, specie quelle ergonomiche per poter lavorare nel massimo della comodità, ha spinto le aziende produttrici a individuare i migliori materiali possibili per garantire confort e resistenza nel tempo. Prende quota il fitness casalingo: allenarsi in casa non è più riservato a poche persone, di conseguenza gli accessori specifici riscuotono grande successo. Cambiano anche le modalità di acquisto dei prodotti: aumentano, infatti, gli acquisti effettuati online. A tal proposito, le aziende di riferimento vengono incontro ai clienti con delle app ben organizzate con cui poter completare gli ordini con rapidità e in semplici step. L'esperienza di acquisto in negozio, tuttavia, continua a rimanere la preferita, poiché permette di chiedere la consulenza di esperti e di valutare con maggior attenzione i materiali.

Le nuove tendenze, il doversi adattare a uno stile di vita più casalingo e la praticità di poter comprare online, fanno sì che il mercato italiano del mobile viva una fase estremamente positiva, sia per le vendite all'estero sia per le vendite nazionali. Un piccolo ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla difficoltà di approvvigionamenti riguardanti le materie prime, altrimenti il trend continuerà a mantenersi in crescita per tutto il 2023.