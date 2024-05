Conoscere la fecondazione assistita grazie a GynePro in Tour Verona

Sabato 11 maggio, presso l’Hotel Leon D’Oro, un evento gratuito con gli esperti di Next Fertility Verona

Nel contesto sempre più complesso della medicina riproduttiva, l’infertilità continua ad essere una sfida per molte coppie. In un’era in cui la scienza offre nuove speranze attraverso la fecondazione assistita, è cruciale comprendere i vari aspetti di questo percorso e le opzioni disponibili. A Verona, il prossimo sabato 11 maggio - presso l’Hotel Leon D’Oro, in Viale del Piave 5 - l’evento GynePro in Tour offre un’opportunità imperdibile per esplorare questi temi insieme agli specialisti del poliambulatoro multispecialistico Next Fertility Verona.

La fecondazione assistita è un processo complesso che coinvolge diverse fasi e procedure. Durante l’evento, saranno affrontati argomenti cruciali come la differenza tra fecondazione eterologa e omologa, gli esami pre-impianto e l’importanza degli esami genetici nel percorso di fecondazione assistita. La Dottoressa Eva Pompilii, medico Genetista e Direttrice sanitaria di Next Fertility Verona, offrirà un’analisi approfondita su queste tematiche, guidando i partecipanti attraverso le opzioni e le considerazioni genetiche fondamentali.

Assieme a lei ci saranno altri tre specialisti, che parteciperanno all’evento mettendo a disposizione delle famiglie anni di esperienza e competenza nel campo della medicina riproduttiva. Ci si potrà confrontare con la Dottoressa Veronica Carotenuto e la Dottoressa Alessandra Tirelli, entrambe ginecologhe specializzate in medicina della riproduzione, le quali offriranno una panoramica completa sulle procedure e i trattamenti disponibili per affrontare l’infertilità. Il Dottor Luigi Fiore, Biologo nutrizionista, contribuirà invece con una prospettiva unica sull’importanza della nutrizione durante il percorso di fecondazione assistita.

L’incontro è articolato in due fasi, nella prima, che inizia alle 14:30, verranno affrontate le tematiche base e ci sarà spazio per una presentazione della clinica Next Fertility GynePro. Dopo un coffee break, alle 16:00 via alla seconda fase, nella quale si può incontrare singolarmente e privatamente gli specialisti.

L’evento è gratuito, ma richiede la registrazione anticipata. I partecipanti possono registrarsi tramite il sito web di Next Fertility Verona, inviando un’email all’indirizzo info@gynepro.it o contattando il numero (+39) 051 442094. È consigliabile prenotare anche gli incontri singoli con gli specialisti, che offriranno l’opportunità di affrontare questioni personalizzate in un contesto riservato.

Il GynePro in Tour rappresenta un’occasione unica per le coppie che affrontano l’infertilità di accedere a informazioni chiare, consulenze specializzate e supporto nella loro ricerca di una gravidanza. L’evento dell’11 maggio a Verona promette di essere un momento di apprendimento e condivisione prezioso per tutti coloro che desiderano esplorare le possibilità offerte dalla fecondazione assistita.